Erdoğan-Biden görüşmesi başka zirveye ertelendi

Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin "büyük ihtimalle Roma'da değil ama Glasgow'da" olacağını söyledi. Görüşmedeki ana maddenin Ankara'nın F-35'ler için ödediği para olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı, "Geri ödeme planının nasıl olacağını kendileriyle görüşmemiz gerekecek" dedi.









ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin soru üzerine Erdoğan, görüşmenin "büyük ihtimalle Roma'da değil ama Glasgow'da" olacağını söyledi.





Erdoğan görüşmedeki en önemli gündem maddesinin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından, bu anlaşma için harcadığı paranın geri ödenmesi olacağını kaydetti:





"Bu görüşmede de tabii ki en önemli maddemiz; malum bizim F-35 konumuz var. F-35'le ilgili olarak bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yapmış olduğumuz bir ödeme var. Bu ödemeyle ilgili olarak da tabii ki bunun bize geri ödeme planının nasıl olacağını kendileriyle görüşmemiz gerekecek. Bu konuda mükaleme ne getirecek ne götürecek; onu kendileriyle görüşerek öğreneceğiz.





"Alt düzeyde aldığımız bazı bilgiler var. Bize F-16 verme konusunda gelen bazı bilgiler… Bize gelen bilgi, bunlarla bu işi ödeme gibi bir plan olduğu yönünde. Bu doğru mudur, değil midir; bunları kendilerinden öğreneceğiz. En üst düzeyde de bunu tabii benim Sayın Biden ile konuşmam isabetli olacaktır. Eğer böyleyse ona göre bir anlaşma yoluna gitmiş olacağız."





Ne olmuştu?

ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın Türkiye büyükelçileri, Kavala'nın tutukluluğunun dördüncü yılı olan 18 Ekim'de yayımladıkları ortak bildiriyle, Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulunmuştu.





Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bu büyükelçilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini açıklamıştı.





Erdoğan'ın sözleriyle birlikte artan gerilim ABD, Kanada ve Hollanda'nın Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne bağlı olduklarına dair yaptıkları açıklama sonrası azalmıştı. Almanya, Fransa, Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya ise ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasını retweet etmişti.





Bu madde, kendilerini kabul eden ülkede görev yapan diplomatik yetkililerin "o ülkenin içişlerine karışmamakla yükümlü" olduğunu belirtiyor.





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, daha sonra Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı değerlendirmede, 18 Ekim'deki Kavala çağrılarının Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi ile tutarlı olduğunu söylemişti.