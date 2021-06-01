Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi ABD Türkiye’ye ne mesaj verdi ?









14 Haziran'da NATO Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Brüksel'de ikili bir görüşme yapacak.





Görüşme, Biden'ın "Ermeni Soykırımı" kararının ardından S-400 ve YPG gibi kritik sorunların gölgesinde geçecek.





Görüşme, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğini de belirlemesi açısından önem taşıyor.





Peki, ABD’den son dönemde nasıl mesajlar geldi?





BBC Türkçe’nin haberine göre ABD’den gelen mesajlar Biden yönetiminin insan hakları konusunun yanı sıra Türkiye'nin NATO'yu zayıflatacak eylemlerden kaçınması uyarısını da içeriyor.





Erdoğan-Biden görüşmesi öncesinde, Ankara ile Washington arasındaki diplomatik trafiğin arttığı gözleniyor.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bu trafiği yöneten yetkililer olarak öne çıkıyorlar. Şubat ayında Brüksel'de ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştiren Çavuşoğlu ve Blinken en son 21 Mayıs'ta telefonda görüştüler.





Biden yönetiminden Ankara'ya üst düzey ilk ziyaret ise 26-27 Mayıs'ta yapıldı. Nisan ayında ataması yapılan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın iki numarası Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslarda muhataplarıyla hem Türk-Amerikan ilişkilerini hem de 14 Haziran'da gerçekleşecek Erdoğan-Biden görüşmesinin hazırlıklarını ele aldı.





Blinken ve Sherman, "çok önemli bir NATO üyesi olan Türkiye ile işbirliğine önem verdiklerini" vurgularken, ilişkilerdeki sorunlu alanların yönetimine ilişkin de mesajlar verdiler.





Bu mesajların başında Türk-Amerikan ilişkilerinin uzun süredir başını ağrıtan sorunların parantez içine alınması ve mevcut statükonun korunması geliyor. Türkiye, ABD'nin IŞİD'le mücadele kapsamında ana omurgası YPG tarafından oluşturulan Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) verdiği destekten uzun süredir rahatsız.





Biden yönetiminin son haftalarda üst düzey diplomat ve askeri yetkililerinin Kuzey Suriye'ye gitmeleri ve SDG ile görüşmeler yapmaları dikkat çekiyor. Türkiye, Biden-Erdoğan görüşmesi öncesine gelen bu temaslara bir tepki vermemeyi tercih etti.





Washington açısından Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu'nun ardından 2019 Ekim ayında yapılan anlaşma geçerliliğini sürdürüyor ve yeni bir askeri operasyon olmaması konusunda da Ankara ile bir mutabakat olduğu kaydediliyor. Bu statükonun korunması ABD açısından büyük önem taşıyor.





Ankara'ya yaptırım da uyguladığı S-400 konusunda da Washington, benzer bir tavır takınıyor. Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Sherman, "Yaptırımlardan kurtulmak için ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bu konuda gerçekten bir çözüm bulmayı umarım" ifadeleriyle sorunun çözümünde topun Türkiye tarafında olduğunu kaydetti. Washington, bu konuyu Ankara ile teknik veya siyasi olarak konuşmayacağını, mevcut durumun korunması yani Rusya'dan yeni bir silah sistemi alınmaması ve S-400'lerin aktive edilmemesi durumunda yeni bir yaptırım kararının çıkmayacağının altını çiziyor.





ABD'nin gündeminde yer almayan bir konu da İran'a uygulanan ambargoyu delmekle suçlanan Halkbank'a karşı yürütülen dava süreci.





ABD, ikili sorunlu alanlar yerine Türkiye ile devam eden bölgesel işbirliği alanlarına odaklanma politikasını güçlendiriyor. Bu alanlar arasında Suriye, Afganistan ve Libya önde geliyor. Blinken'ın Çavuşoğlu ile yaptığı son telefon konuşmasında Suriye ve Afganistan'ın ele alındığı biliniyor.





ABD'nin yeni atadığı Libya Özel Temsilcisi Richard Norland da 26 Mayıs'ta Ankara'da temaslarda bulunmuş ve devam etmekte olan siyasi süreç hakkında Türk makamlarıyla görüş alışverişinde bulunmuştu.





Washington, her üç bölgesel konuda da Türkiye ile işbirliği yapmaktan memnun olduğunu, özellikle Afganistan'da hükümet ve Taliban'ın nihai anlaşmayı sağlamak üzere düzenlenmesi öngörülen İstanbul Konferansı çalışmalarında oynadığı rolü çok değerli bulduğunu kaydediyor.





Libya'da Türk askerinin çekilmesine yönelik baskılara karşın "yabancı güçlerin kademeli çekileceğini, bir günde tamamen çekilmenin beklenmemesi" mesajını veren ABD, asıl sorunun Rusya'ya ait paralı Wagner Grubu'nun varlığı olduğunu vurgulamaya devam ediyor. SDG'ye destek konusu dışında Türkiye ve ABD, hem İdlib'teki durum hem de anayasa komitesi çalışmalarının hızlandırılması gerekliliğinde aynı çizgide buluşuyorlar.