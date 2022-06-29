Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan-Biden görüşmesinde hangi konular gündeme geldi? /29 Haziran 2022 20:38

Erdoğan-Biden görüşmesinde hangi konular gündeme geldi?

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO liderler zirvesi kapsamında bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ve AKO Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Başkanı Joe Biden arasındaki temasta çeşitli konuların gündeme geldiği aktarıldı.

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Cumhurbaşkanı ve AKO Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Başkanı Joe Biden'ın İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO liderler zirvesi kapsamında bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

İki liderin toplantısında Ukrayna savaşı, NATO'nun durumu ve savaş nedeniyle yaşanan tedarik sıkıntılarının da gündeme geldiği ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Madrid'de NATO Liderler Zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

NATO Zirvesi'nin gündemi itibarıyla çok güçlü bir zirve olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Zirvede yarın devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimize dolu dolu dönme fırsatını bulacağız. Sizlerin özellikle ABD olarak bu işte ön alışınız, NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son dönemde hububat ve akaryakıt konusunda olumsuz gelişmeler yaşandığına işaret eden Erdoğan, "Bu konuda denge politikasıyla süreci çözmenin gayreti içindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım. Bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım" değerlendirmesinde bulundu.

BİDEN'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Biden, Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi için yaptığı "müthiş iş" ve "İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesine izin verilmesi" dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Biden, "Harika bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum" dedi.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile TSİ 18.55'te başlayan görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

TSİ 18.55'te başlayan görüşmenin 1 saat sürmesi beklenirken, görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.
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