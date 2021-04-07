Erdoğan bildirinin faturasını CHP'ye kesti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis’teki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.





104 emekli amiralin kaleme aldığı ve kamuoyunda ‘Montrö bildirisi’ olarak bilinen metinle ilgili konuşan Erdoğan, “Bildiri buram buram darbe kokuyor” ifadelerini kullandı. Erdoğan, darbenin merkezinde CHP’nin olduğunu ileri sürdü ve "CHP'nin bu darbecileri savunmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.





AKP’li Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü:





“Terörist ve darbecileri aklıyorlar hem de ekonomi üzerinden gençlerimizin umudunu kırarak ülkemizi güven ve istikrar yerine kaos iklimine sürüklüyorlar. Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir. Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. Bu 104'ün içinde şu anda CHP üyesi olanlar vardır. İncelemeler devam ediyor. Kim bilir daha neler çıkacak?”





“Bundan sonra hesabını bu işin çok ağır vereceksiniz” diyen Erdoğan, “Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Darbe heveslilerini bu denli hararetli şekilde savunmanıza millet müsaade etmez, biz ise hiç müsaade etmeyiz. Mesele korkaklık, yüreksizlik değilmiş. Akıl ve izan sahibi doğrudan kendi varlığını hedef alan girişim karşısında böyle bir tavır içine giremez. Bu habis zihniyeti en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz” ifadelerini kullandı.





Daha sonra AKP grup toplantısında, bir video gösterilmeye başlandı. Videoda, ‘muhalefetin darbe destekçisi olduğu’ iddia edildi.