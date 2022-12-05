Erdoğan BİM CEO'su Aykaç'ı bakan yapacakmış

NE OLMUŞTU?

Yaptığı açıklamalar nedeniyle AKP'nin ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefi haline gelen, son olarak suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz tarafından tehdit edilen BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç'la ilgili dikkati çeken bir iddia ileri sürüldü.Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberinde Aykaç'ın 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanı yapılacağı, ancak son anda vazgeçildiği öne sürüldü.Adı verilmeyen bir AKP'li yönetici, gazetecinin sorularını şöyle yanıtladı:- Galip Aykaç’ın adının 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanı olarak geçtiği iddia ediliyor. Bu iddia doğru mu?Maalesef doğru.- Peki Galip Aykaç ismini öneren kimdi? Milletvekilleri mi?Hayır. Milletvekilleri genelde bu tarz şeyleri bilmez. Biri atanırken kimsenin haberi olmaz. Galip Aykaç ismini bastıran Topbaş ailesiydi. (BİM market zincirinin sahibi olan Mustafa Latif Topbaş) BİM ailesinden Cumhurbaşkanı’nın yakın çevresine Galip Aykaç için bayağı kulis yapıldı.- Sonra ne oldu?Başkan az daha atıyordu. Neyse ki atamadı.- Neden atamadı dersiniz?Patronun kafası istememiştir. Ancak yerine yine BİM ailesinden birisi geldi. Bekir Pakdemir’li. Gerçi o da içine edip gitti. Yanlış hatırlamıyorsam o da BİM’den. Bakarsanız görürsünüz bakan olmadan önce BİM Yönetim Kurulu üyeliği yapmış. Çok güçlülerdi. Kar da ediyorlardı.- Bu kadar yakın ilişkiden bahsediyorsunuz. Peki ne oldu da bozuldu?Yeni döneme yatırım yapıyor olabilirler. Ya da bazı talepleri yerine gelmedi ona kızdılar. Bilemiyorum.Ekonomi yönetimince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarları doğrultusunda alınan, ancak uzmanlar tarafından altı doldurulamayan kararlar nedeniyle hayat pahalılığı her geçen gün artarken, iktidar ortakları hedefe zincir marketleri koydu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Sürekli zam yapan zincir marketlerin F***’yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyenler her yerde bizi karşılarında bulacaktır" şeklindeki sözleriyle başlayan gerilim, Erdoğan'ın açıklamasının ardından tırmandı:"(...) Medya yatıyor, kalkıyor belli isimleri ekrana çıkararak market de market yaptıkları iş bu. Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle. Kabine'de arkadaşlarıma söyledim. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız."BİM CEO'su Galip Aykaç'ın 'üç harfliler' denilerek yürütülen tartışmaya tepkisi ise sert oldu:"Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir."Aykaç, bu ifadelerin ardından Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa etti.