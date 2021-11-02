Erdoğan bir alıyor, bir atıyor: Berat Albayrak'la kavgalı olan isim geri döndü

64 ve 65. hükümetlerde Maliye Bakanı olarak görev yapan, Başkanlık sistemine geçilmesi sonrası koltuğunu Berat Albayrak'a devreden Naci Ağbal, bu görev değişikliği sonrasında Cumhurbaşkanlığı'nda göreve başlamıştı.





2018-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı görevini yapan Ağbal, 8 Kasım'da Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmiş, bu görev sırasında aldığı faiz artırma kararları nedeniyle 133 gün sonra görevden alınmıştı.





Berat Albayrak ile yaşadığı kriz ve kavga iddialarıyla da gündeme gelen Ağbal, şimdi de Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri oldu.





Naci Ağbal kimdir?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968 tarihinde Bayburt'un Yoncalı Köyü'nde doğdu.





1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Teftiş Kuruluna girdi, 1993'te Maliye Müfettişi oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1998 yılında Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda tamamladı.





2003 yılında, AKP iktidarında, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine, 2007 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne atandı.





Ekim 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçildi. 8 Mart 2008 tarihi itibarıyla da Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi oldu.





12 Haziran 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı. Bu görevini 9 Şubat 2015 tarihine kadar sürdürdü.





Haziran 2015 seçiminde AKP Bayburt milletvekili olarak Meclis'e girdi.





13 Eylül 2015 tarihinde AKP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine başladı.





Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde tekrar Bayburt milletvekili olarak Meclis'e girdi.





64. ve 65. Türkiye Hükûmeti'nde Maliye Bakanı olarak görevlendirildi.





2018-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı görevini yaptı.





Ağbal bu görev sonrası 133 günlük süreyle Merkez Bankası'nın başına geçmişti.