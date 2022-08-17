İsrail ile Türkiye arasında bir süredir yürütülen ilişkileri 'normalleştirme' adımları sonrasında karşılıklı olarak büyükelçilerin atanacağı ve ilişkilerin eski haline döneceği şeklindeki açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan sert bir eleştiri geldi.





Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Ağbaba, "Erdoğan bir Cuma Filistin'e gidecekti, Herzog bir Cuma Saray'da ağırlandı." ifadelerini kullandı.







Ağbaba paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:





AKP'nin "Filistin davasını" satacağı başından belliydi.



Ne zaman paraya sıkışsalar ilk İsrail'in ayağına koştular. Erdoğan bir Cuma Filistin'e gidecekti, Herzog bir Cuma Saray'da ağırlandı. Şimdi İsrail'e elçilik açacaklar.



Yakında İbrahim Anlaşmasını da imzalarlarsa şaşırmayın #KudüsKırmızıÇizgimizdir diyenler, "Katil İsrail" diyenler, sokağa şişeyle kola dökenler şimdi ne düşünüyor acaba?



Uluslararası ilişkilerde ÇARKçılığın adını "strateji" koymuşlar. Erdoğan'ın her yalanına, çarkına bir bahane buluyorlar.



Bu zihniyetin tek davası #dolar'dır!





