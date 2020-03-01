Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan bir kez daha: Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak /01 Mart 2020 10:46

Erdoğan bir kez daha: Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir kez daha, “Şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır” dedi.

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Cumhurbaşkanı, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirdiği söz konusu ifadeyi bir kez de Twitter’da mesajında kullandı.


Erdoğan, İdlib’de Suriye ordusunun hava bombardımanı sonucunda hayatını kaybeden 33 asker arasındaki er Emre Baysal’ın cenaze töreninde de aynı ifadeyi kullanmıştı.

‘Şehitlerin sevgililer sevgilisi Peygambere komşu olduğunun bilindiğini’ dile getiren cumhurbaşkanı, ‘Rabb’in müjdesinin zaten çok açık, net ortada olduğunu‘ vurgulamıştı.

Erdoğan, “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz” denen ayeti hatırlatarak şöyle devam etmişti: “Şu anda Suriye’de, belki Libya’da, belki çok daha farklı yerlerde geçmişte, tarihte nasıl bu mücadeleyi vermişsek, bundan sonra da yine aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Şunu bilmemiz lazım ki şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır. ‘Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda, canı, cananı, bütün varımı alsın da huda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’ derken Akif merhum işte bu anlayışla bunu söyledi. Onun için bu topraklar sıktığınız zaman şüheda fışkıracak topraklardır. Bu topraklar sıradan topraklar değil, yoksa arazi olur. Ama şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman o şühedanın fışkırdığı toprak olur.”

Kılıçdaroğlu da daha askerler toprağa verilmeden, Erdoğan’ın bugünkü konuşmasının kendisini derinden yaralandığını belirterek şöyle konuşmuştu: “Ben buradan bütün milletime söz veriyorum: ‘Millet ittifakı’nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmeyecek. Yazık günah değil mi askerimize? Türkiye’nin başına bu belayı niye açtınız kardeşim ya!“
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