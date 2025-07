Erdoğan bir kez daha 'Üç parti süreci götürmekte kararlıyız' dedi

İki gün boyunca süren oturumlarda verimli oturumlar gerçekleştirdik. Birçok konuda fikir teatisinde bulunduk. Ülkemizin meselelerini milletimizin sorunlarını masaya yatırdıkı. Önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Bakanlarımız fikirlerini paylaşıp sorularını cevaplardılar.





Söz konusu Türk milletinin istikbali ise biz herkesle konuşuruz. Eleştirilere, tenkitlere açığız, yeter ki bu milletin hayrına olsun. Meseleyi ideolojik kavgaların, bambaşka ajandaların mezesi yapmayan herkesin olumlu olumsuz görüşünün başımızın üstünde yeri var. Çünkü biz kişi siyaseti, çıkar siyaseti yapmıyoruz. Biz küçük siyaset yapmıyoruz, biz ülke siyaseti yapıyoruz. Türkiye siyaseti, medeniyet siyaseti yapıyoruz. Başta şehit yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere milletimizin çıkarlarını düşünerek yapıyor. Sürece kuşku ile bakanları da anlıyor ve onların tereddütlerini gidermek için çabalıyoruz. Bu yeni dönem AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, DEM Parti'ye değil tüm siyasi partilere önemli mesuliyetler yüklemektedir. Parti yöneticilerinin sürece dahil olmalarını önemli görüyoruz. Biz 3 parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız. Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandığı dönemde ülkemizi hak ettiği yere ancak böyle taşıyabilir ve büyük ve güçlü Türkiye'yi ancak böyle kurabiliriz.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı.Erdoğan'ın konuşmasında, "Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreçle ilgili mesajları damga vurdu. AKP'li Cumhurbaşkanı, süreçte MHP'yle birlikte DEM Parti'yle ortak olarak yürüyeceklerinin işaretini bir kez daha tekrar ederek "Biz 3 parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız" dedi.Çok değerli yol arkadaşlarım, teşkilatımızın değerli mensupları, aziz vatandaşlarım, hanımefendiler beyefendiler AK Parti toplantımızın kapanışında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz için hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum.İki gün boyunca özverili çalışmaları ile tesis çalışanı arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sıcak havaya rağmen büyük fedakarlık ile görevini yerine getiren emniyet ve basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Kızılcahamamlı kardeşlerimize de samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum.Bu sene formatımızda değişikliğe gittik. Çalıştaydaki ön plana çıkan hususları genel sekreterimizden aldım. Daha fazla çalışılmasını sağlayıp eksiklerimizin üstüne kararlılıkla gideceğiz. Coşkulu şarkımızdan diğer düzenlemelere kadar kampımız daha düzenli daha profesyoneldi. Tanıtım ve medya başkanlığımızı ayrıca tebrik ediyorum.AK Parti geçmiş tecrübeler ışığında bayrak yarışı anlayışı ile düzenlediği her programda kendini geliştiriyor. Burada da kendimiz ile yarışıyoruz. Gelecekte de yola bu şekilde devam edeceğiz.Terörsüz Türkiye'de gelinen aşama elbette en önemli başlığımızdı. Ayrıca diğer önemli başlıklarda da arkadaşlarımız bilgilendirmelerde bulundu. Biz de katılımcı arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Toplantımıza sunumları ile soruları ile katkı veren arkadaşlarımızın her birine teşekkür ediyorum. İnşallah burada ortaya çıkan ortak akıl, politikalarımızın gelişimine ve hayata geçmesine ışık tutacaktır.Dünkü samimi, kuşatıcı, derinlikli değerlendirmelerin hem kendi camiamızda hem kamuoyunda olumlu karşılanmasından memnun olduk. Kutlu bir yolculuğumuz yeni bir merhaleye ulaşmıştır. Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye Yüzyılılı ülkümüzü adım adım fiile çıkartıyoruz. Terör prangasından kurtarmanın eşiğine varıyoruz. Yarım asırlık sabrımız selamete eriyor. Cuma günkü merasim bu bakımdan anlamlıydı. Silah teslim sürecini sahada dikkatle takip ettik. Meclis komisyonu teşekkülünü meclis başkanımız yürütüyor zaten. Yakında oradan da olumlu haber almayı diliyoruz. Kimsenin süreci akamete uğratmaya, sabote etmeye, küçük hesap yapmaya hakkı yoktur. Hayatta ve siyasette her şeyin telafisi olur ama 86 milyonun huzurunu etkileyecek böylesi hayati meselede işi yokuşa sürmenin telafisi olmaz. Benim milletim bunu affetmez. Siyasetçilerin millete karşı görevlerini yerine getirmesi gereken günlerden geçiyoruz.Yeni bir senaryo ile karşı karşıyayız. Sorumsuz, şuursuz siyasi söylemleri son 23 yılda yaşadıklarımızdan bağımsız göremeyiz. Bu sefer figüranlar farklı ama oyun aynı oyun. Bu tiyatroyu çok seyrettik. Amaçları da yöntemleri de aktörleri de çok iyi tanıyoruz. Dünyada kartlar yeniden karılıyor. Sadece umut iklimi değil, ülkemizin stratejik hamleleri de baltalanmaya çalışılıyor. Milli ekonomiye karşı boykot listesi ile ekonomimize zarar verilmek isteniyor. CHP'nin ve başındaki karikatür tipin tüm çırpınışlarına rağmen kendilerini ciddiye almamamızın nedeni budur. Biz kimlerle mücadele ettiğimizin farkındayız. Bizim muhatabımız kuklalar değil onları istediği gibi oynatan kuklacılardır. Bizim dünkü kardeşlik manifestomuz bir insanı neden rahatsız eder. Türk Kürt ve Arapların kucaklaşmasından bu ülkenin evladı neden rahatsız olur. Çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu.Tabii bunlar ümmet bilinci nedir bilmezler. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemizin neresi yanlış be gafiller. Milletin inancından ve değerlerinden bu kadar mı kopuksunuz. Ne yapacaksınız, batılı patronlarınızın kılıcını kuşanıp Türkler Kürtler Araplar arasında fitne mi yayacaksın, nefreti mi yayacaksın, kavgayı mı büyüteceksin. Allah bunlara akıl izan ve basiret versin. Bizi ümmetçilik yapmakla suçlayanlara şunu söylüyorum, ekranları başında biz izleyen milletime de sesleniyorum, biz Türk milletindeniz. Hz Muhammet'in ümmetindeniz, biz sadece bugünden değil kalu beladan beri ümmetin sevdalısıyız.