Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Birileri harflerle kuşakları ilişkilendirerek akıllarınca operasyon çekiyor /08 Ocak 2023 15:42

Erdoğan: Birileri harflerle kuşakları ilişkilendirerek akıllarınca operasyon çekiyor

AKP'li Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ÜniAK FEST programında yaptığı açıklamada "Sevgili gençler işte buradan bir kez daha meydan okuyorum. Gençlerimizle aramıza hiç kimse giremeyecek" dedi.

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AKP Genel Başkanı ve Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÜniAK FEST programında açıklama yaptı.

Erdoğan Z kuşağı hakkında, "Son dönemde birileri harflerle kuşakları ilişkilendirerek bizim gençlerle aramızı açmak istiyorlar. Akıllarınca operasyon çekiyorlar" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"GENÇLERLE ARAMIZI AÇMAK İSTİYORLAR"
Son dönemde birileri harflerle kuşakları ilişkilendirerek bizim gençlerle aramızı açmak istiyorlar. Akıllarınca operasyon çekiyorlar. Gençler burada, gençler karşımda burada... Sadece son 2 yılda gençlerimizle 34 ayrı programda bir araya geldik. Bu programlarda kah güldük kah hüzünlendik. Gördük ki gençlikle aynı duyguları paylaşıyoruz. Birileri sosyal medyada kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar tutmadı. Taklit etmeye çalıştılar o da olmadı. Şimdi ne yapacağını bilmez şekilde bir o yana bir bu yana savruluyorlar.


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