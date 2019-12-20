''Biz de ABD'ye yaptırım uygularız''

Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur'daki temaslarının sonunda gazetecilerin iç ve dış politikaya ilişkin sorularını yanıtladı.





Erdoğan, ABD Senatosu'nun yaptırım kararına ilişkin, “Şimdi bir de utanmadan, sıkılmadan Türk Akım ile ilgili 'buna yaptırım uygularız' diyorlar. Bu, tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür. Bütün bunlara karşı tabii ki bizim de yaptırımlarımız olacaktır. Yani biz eli kolu bağlı duracak bir millet değiliz." dedi.





Erdoğan, “Dolayısıyla da bu konu ile ilgili biz de kendi yaptırımlarımızı kesinlikle uygulamaya sokarız." ifadesini kullandı.







