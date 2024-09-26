Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, BM Genel Kurulu’na TÜGVA Başkanı’nı da götürmüş! /26 Eylül 2024 19:10

Erdoğan, BM Genel Kurulu’na TÜGVA Başkanı’nı da götürmüş!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD ziyaretine TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci'yi de götürdüğü ortaya çıktı.

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BirGün'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül’de Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti.

Anadolu Ajansı (AA) servis ettiği haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de ABD'ye geldi” ifadelerini kullandı.

Ancak Anadolu Ajansı haberinde yer vermese de Erdoğan’ın ABD programına TÜGVA Başkanı’nı da götürüldüğü ortaya çıktı.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “BM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı dinledik” ifadelerini kullanarak BM Genel Kurulu’ndan fotoğrafını paylaştı.


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