Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan BM'de dediklerini önce ülkesinde yapsın" /27 Eylül 2019 19:12

"Erdoğan BM'de dediklerini önce ülkesinde yapsın"

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Herkes için adalet,herkes için hak,herkes için eşitlik, herkes için hukuk" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamanın üzerinde İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Erdoğan'a cevap geldi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de yaptığı açıklamalara ilişkin, "Gereğini yapmasının takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı "Herkes için özgürlük… Herkes için barış… Herkes için refah… Herkes için adalet… Herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek..." açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan, söz konusu açıklamalarına resmi Twitter hesabında da yer vermişti. 

Erdoğan'ın paylaşımına cevap veren Akşener, geçtiğimiz günlerde Habertürk ekranlarında yaptığı açıklamalardan derlenen bir video ile o sözlerin takipçisi olacağını belirtti. İYİ Parti lideri, o konuşmasında "Sayın Erdoğan BM’de bir konuşma yapıyor. Bunu tweet olarak atmış; Herkes için barış, herkes için adalet, herkes için özgürlük, herkes için hukuk istedi. Yani… İnşallah dönüşte Türkiye’de bunu hayata geçirir. Elbette Türkiye’de yok ama orada “Bizde var başkalarında yok” dedi muhtemelen. Bir de tweet olarak da attı gayet güzel. Şimdi bu tweetin gereğini yapmasının takipçisi olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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