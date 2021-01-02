Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Boğaziçi'ne AKP'li rektör atadı, Üniversite ayağa kalktı: #KayyımRektör İstemiyoruz /02 Ocak 2021 11:42

Erdoğan Boğaziçi'ne AKP'li rektör atadı, Üniversite ayağa kalktı: #KayyımRektör İstemiyoruz

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 5 üniversitenin rektörü değişti. Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan ve daha önce AKP'den milletvekili adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'ya öğrencilerden tepki yağdı. Sosyal medyada #KayyımRektörİstemiyoruz etiketiyle binlerce mesaj paylaşıldı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Boğaziçi Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi’nin rektörleri değişti.

Yayımlanan karara göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü'ne Mehmet Durman, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ünal Ay atandı.

ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ

2002 yılından bu yana AKP içinde çeşitli görevlerde yer alan ve son olarak İstanbul 1’inci Bölge’den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniveristesi’ne rektör yapılması öğrencilerin tepkisine neden oldu. Twitter’da açılan #KayyumRektörİstemiyoruz etiketiyle binlerce tepki mesajı paylaşıldı.

Atamaya tepki gösteren öğrenciler, “Demokratik süreçleri tanımadan atanan yandaş rektörleri kabul etmiyoruz” dedi. Boğaziçi Dayanışması grubundan yapılan paylaşımda ise, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle okulumuza Melih Bulu’nun kayyum olarak atandığını öğrendik. Boğaziçi öğrencileri olarak demokratik süreçleri tanımadan atanan yandaş rektörleri kabul etmiyoruz. Melih Bulu bizim rektörümüz değildir!” ifadelerine yer verildi. Tepki mesajlar içinde Bulu’nun daha önce yaptığı paylaşımlar da yer aldı.

BOĞAZİÇİ’NDE İLK DEĞİL

Mehmed Özkan, rektörlük seçimlerine katılmamasına rağmen 12 Kasım 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanmıştı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmed Özkan 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleşen mezuniyet törenlerinde de protesto edilmişti.
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