Erdoğan, BRICS zirvesine katılacak

Ryabkov, BRICS'e üyelikle ilgili kararların oybirliğiyle alındığını ve Türkiye'nin gruba katılma niyetine saygı duyduklarını söyledi.





Lavrov, Türkiye’nin BRICS’e katılma niyetinin ciddi olduğunu söylerken, “Bir ülkenin yönetimi belirli bir adım attığını söylediğinde, bu adımın ciddi niyetlere dayandığını varsayıyorum” ifadelerini kullandı.





Açıklama, Rusya’nın BRICS temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov tarafından yapıldı. Ryabkov, zirve hazırlıklarına ilişkin düzenlenen bir basın toplantısında, Erdoğan’ın zirveye “outreach/BRICS plus” formatında katılacağını belirtti.Rusya daha önce Türkiye'nin BRICS'e daimi üyelik için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Zirvede üyelik müzakerelerinin de yapılması bekleniyor.Türkiye'nin üyelik başvurusuna nasıl baktıkları sorusunu yanıtlayan Ryabkov, BRICS'te tüm kararların oybirliğiyle alındığının altını çizerek, "BRICS'le sistematik etkileşim kurmaya ilgi duyan diğer tüm ülkelerin olduğu gibi Türkiye'nin arzusuna saygıyla yaklaşıyoruz" yanıtını verdi.Ryabkov ayrıca, Ukrayna meselesi başta olmak üzere birçok konunun en üst düzeyde ele alınacağını ve Türk liderinin katılımıyla bu konuların Kazan’da görüşüleceğini ifade etti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin BRICS’e tam üyelik başvurusunun ciddiyet taşıdığını belirtmişti. 6 Eylülde Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nda Rus televizyonuna konuşan Lavrov, Türkiye’nin NATO üyeliği ve AB adaylık sürecinin BRICS ile çelişmediğini de vurgulamıştı.Lavrov, NATO üyesi olmanın BRICS ile işbirliğine engel teşkil etmediğini de ekleyerek, BRICS için önemli olanın BM Antlaşması’nda belirtilen ülkelerin eşitliği, iç işlerine karışmama ve bağımsızlık gibi değerlerin paylaşılması olduğunu belirtti.BRICS zirvesi, Türkiye ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerde önemli bir adım olarak görülüyor.