Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan bu anketi görünce çok şaşıracak; Nereden nereye? /01 Mart 2023 15:55

Erdoğan bu anketi görünce çok şaşıracak; Nereden nereye?

Yöneylem Araştırma, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki rekabetin iki yıllık seyrini paylaştı. Buna göre Şubat 2021'de Erdoğan'ın 12 puan gerisinde olan Kılıçdaroğlu, süreç içinde öne geçerek farkı açtı.

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18 Haziran'da yapılması gereken, ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilebileceğini açıkladığı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine üç aydan az bir süre kaldı.

Bu kapsamda kamuoyu araştırma şirketleri de çalışmalarını hızlandı. 

İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda. 

Muhalefet kanadında ise başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere birçok isim öne çıksa da, henüz resmi olarak açıklanmış bir aday yok.

Yöneylem Araştırma, 2 Mart'taki Millet İttifakı toplantısı öncesinde olası bir Erdoğan - Kılıçdaroğlu yarışının son iki yıldaki seyri başlıklı bir tablo yayınladı.

Şubat 2021’de Erdoğan’ın oyu yüzde 41’ken, Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 29 seviyesindeydi.

Bu tarihte ‘kararsız’ olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 13,8; oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 15,8'di.

Erdoğan, bu tablodaki en yüksek oranına Mart 2021'de yüzde 47.3'le ulaşıyor. Devamında ise ara ara artışlar olsa da, genel olarak bir düşüş seyri hakim.

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı ilk geçtiği tarih, Temmuz 2021. Burada Erdoğan'ın oyu yüzde 40,6 olarak belirlenirken, Kılıçdaroğlu yüzde 41 bandına geliyor.

CHP lideri, sonrasında farkı yavaş yavaş açıyor.

Erdoğan, uzun dönem düşüş seyrinden sonra Eylül 2022’de tekrar 40’ı yakalıyor. Kılıçdaroğlu bu süreçte iki kez 48,7 oy oranına ulaşıyor ki bu da onun rekoru.

Ocak 2023’e gelindiğinde Erdoğan’ın ankette aldığı oy yüzde 41 olurken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,2 oy alıyor.

Kararsızların oranı yüzde 3,4 oy kullanmayacağını söyleyenler yüzde 8,9.


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