Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan bu fotoğrafları sildiriyor /12 Ekim 2020 11:17

Erdoğan bu fotoğrafları sildiriyor

İstanbul'da SBK Holding'in yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz ile 13 kişinin bütün şirketlerinin mal varlığına el konulurken Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Korkmaz ile olan tüm resimlerini internetten kaldırtmak için harekete geçti.

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SBK Holding yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz ve 13 kişinin bütün mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul 10'uncu Sulh Hâkimliğinin verdiği kararla el konuldu. 

Hâkimlik kararında Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte Jacop Ortell Kingston, İsaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston, Lev Dermen, Doğa Dodan, Kamil Feridun Özkahraman, Alptekin Yılmaz, Mehmet Demir, Yakup Levent Korkut, Zeynel Eren, İzzet Bozkurt’un kara para aklama suçlaması nedeniyle mal varlıklarına el konulması karar verildi.

ERDOĞAN SEZGİN BARAN KORKMAZ’I SİLDİ

Daha önce Sezgin Baran Korkmaz ile sık sık görüşen ve bazı işlemleri için Korkmaz'ın özel jetini kullandığı bilinen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatı aracılığıyla internet üzerinde beraber çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu siteler ve haberlere erişime engel kararı çıkarttı. 
5 Ekim tarihli kararda, malvarlığına el koyma kararı öncesinde erişime engel talep edildiği anlaşılıyor.
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