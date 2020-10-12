Erdoğan bu fotoğrafları sildiriyor

SBK Holding yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz ve 13 kişinin bütün mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul 10'uncu Sulh Hâkimliğinin verdiği kararla el konuldu.

Hâkimlik kararında Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte Jacop Ortell Kingston, İsaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston, Lev Dermen, Doğa Dodan, Kamil Feridun Özkahraman, Alptekin Yılmaz, Mehmet Demir, Yakup Levent Korkut, Zeynel Eren, İzzet Bozkurt’un kara para aklama suçlaması nedeniyle mal varlıklarına el konulması karar verildi.

ERDOĞAN SEZGİN BARAN KORKMAZ’I SİLDİ



Daha önce Sezgin Baran Korkmaz ile sık sık görüşen ve bazı işlemleri için Korkmaz'ın özel jetini kullandığı bilinen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatı aracılığıyla internet üzerinde beraber çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu siteler ve haberlere erişime engel kararı çıkarttı.