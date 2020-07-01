Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan bütün sosyal medya mecralarını kapatmayı düşünüyor /01 Temmuz 2020 13:29

Erdoğan bütün sosyal medya mecralarını kapatmayı düşünüyor

Erdoğan: Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını istiyoruz

SHABER3.COM

Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan, kızı Esra Albayrak'a Twitter üzerinden yazılan yorumlara tepki gösterdi ve "Niçin Youtube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırmak için. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz." dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda video konferans yöntemiyle katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmada, kızı Esra Albayrak ve hem damadı, hem ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni dünyaya gelen bebekleriyle ilgili yapılan sosyal medya mesajlarına değindi:

"Geçen gece 8. torunum Hamza Salih dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevincini yazdığı bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuyla paylaştı. Bu mesajın altına on binlerce kişi tebriklerini ifade eden yorumlar yaptı. Ancak sayıca az da olsa bırakınız ahlakı, namusu, haysiyeti; insanlıktan dahi nasibini almamış, kalbi kararmış bazı alçaklar içlerindeki kötülüğü sergileyen hakaretlerle bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı. Yargı ve emniyet teşkilatımız hemen harekete geçip kimliklerini tespit etmeye ve işlem yapmaya başladı. Bir bebek üzerinden ailesine ve temsil ettiğini düşündüğü değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Her birinden işledikleri suçun hesabını soracağız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Her şey bugün yeni başlıyor!

Her şey bugün yeni başlıyor!

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:25:08