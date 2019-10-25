Erdoğan camiyi miting alanına çevirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için geldiği Çamlıcı Camii'nde mikrofonu eline aldı ve cemaate hitap etti.





Erdoğan'ın, "Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi." sözleri üzerine cemaatten bazıları, "Tekbir, Allahü ekber. İslam'ın son halifesi." diye slogan attı.





ERDOĞAN: KÜFFARA KARŞI ŞİDDETLİ OLACAĞIZ

Erdoğan öğle saatlerinde İstanbul Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Cuma namazının akabinde camide Fetih Suresi okundu. Erdoğan, ardından Fetih Suresi'nden bazı ayetlerin meâlini aktardı.





Erdoğan daha sonra cemaate şöyle seslendi: "İshak Hoca'nın az önce okumuş olduğu Haşr-i Şerif'te küffara karşı şiddetli olmamızı Rabb'im bizlere emrediyor. O bizler kim? Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi."





"BAZI DEVLET BAŞKANLARI İLE DOLMABAHÇE'DE GÖRÜŞMEM VAR"





"İnşallah Suriye'de Rabb'im bizlere vadetti; 'Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin.' Şu anda olduğu gördük. Görüyoruz. Allah'ın izniyle göreceğiz." diyen Erdoğan, "Bugün yurt dışından bazı devlet başkanlarıyla Dolmabahçe'de görüşmem var. Ben müsaadelerinizi istirham ederek o görüşmeye yetişeceğim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Cuma bayramınız mübarek olsun." dedi.