Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan canlı yayında azarladı, çocukları işaret etti /02 Aralık 2024 18:03

Erdoğan canlı yayında azarladı, çocukları işaret etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelsiz Türkiye programında konuştu. Ardından çocuklar sahneye çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahnenin altında bulunan birini azarladığı görüldü. Erdoğan'ın ses düzenindeki aksaklık yüzünden organizasyonda görev alanlara kızdığı belirtiliyor.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelsiz Türkiye programında açıklamalarda bulundu.  

Erdoğan konuşmasında, "Malumunuz, Birleşmiş Milletler öncülüğünde tüm dünyada kabul görmüş 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına, engelli insanların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile teşkil ediyor. Engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümü noktasında en önemli husus, bu konuyu her fırsatta gündeme taşımak suretiyle toplumsal hassasiyetin gerilemesine izin vermemektir. Şurası bir gerçek ki, engelli kardeşlerimizle ilgili ne kadar farkındalık oluşturabilir, mesuliyet duygusunu ne kadar yaygınlaştırabilirsek bu süreçte o kadar fazla yol alabiliriz, o derece başarılı olabiliriz. Bu bakımdan siyasi, sivil toplum ve hükümet olarak sosyal aktivitelerle, kültürel projelerle toplumsal bilinci artıran kampanyalarla daha fazla yol alacağız." ifadelerini kullandı.

SAHNEDE AZARLADI

Erdoğan, sahneye çocukların gelmesinin ardından sahnenin altında bulunan birini azarladı. Erdoğan'ın çocukları işaret ettiği ve sinirlendiği görüldü.
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