Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Çarşamba günü virüse karşı atılacak yeni adımları açıklayacak /16 Mart 2020 23:48

Erdoğan Çarşamba günü virüse karşı atılacak yeni adımları açıklayacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü kronavirüsle mücadele kapsamında atılacak adımları açıklayacak.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Çarşamba günü koronavirüsle mücadele çerçevesinde kapsamlı bir toplantı yapılacak. Altun, toplantının ardından komuoyuna atılacak adımların aktarılacağını söyledi.

Altun'un yaptığı açıklama şu şekilde: "Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Çarşamba günü yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir."
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