Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Çavuşoğlu'nun elini sıkmak için neden bu kadar ısrar ediyor ? /07 Mart 2020 14:16

Erdoğan Çavuşoğlu'nun elini sıkmak için neden bu kadar ısrar ediyor ?

Erdoğan ve Vladimir Putin, Moskova'daki görüşmesinden en ilginç görüntü

Moskova'daki zirveden ilginç görüntüler

Erdoğan ve Vladimir Putin, Moskova'da önce ikili sonra da heyetler arası görüşmelerde bir araya geldi.Görüşmeler sonrası yapılan basın toplantısında ilginç görüntüler yansıdı . Bu görüntülerden biri de Erdoğan'ın yoğun geçen toplantılar sonrasında Çavuşoğlu'nun elini sıkmaya çalışmasıydı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir konuyu görüşürken Erdoğan'ın elinin havada kalması sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan'ın uzun toplantılarda yanında oturan  Çavuşoğlu'nun elini sıkmak için neden bu kadar mücadele ettiği ise pek anlaşılamadı 
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Moskova'daki zirveden ilginç görüntüler

Moskova'daki zirveden ilginç görüntüler

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