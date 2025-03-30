Erdoğan, cezası bittiği için geçen ay tahliye edilen kanser hastasını ‘affetti’

‘Cezası kaldırılan’ isimler arasında Balıkesir’de Hizmet Hareketi'ne yönelik davalar kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezası onandığı için 15 Eylül 2021’de tutuklanan ve yatarını tamamlayıp 19 Şubat’ta tahliye edilen kanser hastası Gülden Aşık da bulunuyor.





TR724'ün haberine göre 29 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan kararda Aşık ile ilgili “Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun 10 Temmuz 2023 tarihli raporu sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin 16. fıkrası gereğinde kaldırılmıştır” denildi.





Adli Tıp’ın 2023’te verdiği raporla ilgili, iki yıl sonra çok gecikmeli olarak bir af kararı çıkmasına çok üzüldüğünü söyleyen Gülden Aşık, “Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Ben zaten haksız yere hapis yattım ve ceza bitti.” dedi.





Cezaevinde kanser olan, 7 haftalık bebeğini hapiste kaybeden ve 41 ay hapis yatan Aşık, Adli Tıp’a iki kez götürülmesine ve Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 22 Ağustos 2022 tarihinde “Onkolojik açıdan hayati risk mevcuttur. Cezaevinde kalması hayati risk oluşturur.” diye rapor vermesine rağmen cezaevinde kalması sakıncalı görülmemişti.





YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI, TEKRAR HAPSE KONULDU

Üç çocuk sahibi olan ev hanımı Gülden Aşık, 10 Nisan 2019’da Bandırma’da gözaltına alındı. İki gün sonra tutuklanıp Bandırma M Tipi Cezaevine konulan Aşık’a, ByLock iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.





Hapse girdiğinde hamile olduğunu öğrenen Aşık, 7 haftalık bebeğini cezaevinde kaybetti. 10 Haziran 2019’da tahliye edilen Gülden Aşık’a tahliyeden 4 gün önce yapılan biyopsi sonucuna göre tiroid kanseri teşhisi konuldu.





Hapiste hem bebeğini kaybeden hem de kansere yakalanan Aşık, verilen ceza onandığı için 15 Eylül 2021’de tekrar tutuklandı. Balıkesir Şehir Hastanesi’nde 5 saat süren ameliyatla tiroid ve lenf modülü alınan Aşık yoğun bakımdan çıktıktan birkaç gün sonra taburcu edilip tekrar hapse konuldu.





“İMDAT, ALLAHIM İMDAT…”

Hastalığıyla ilgili yaşadıklarını eşine gönderdiği, 26 Eylül 2022 tarihli mektupta anlatan Gülden Aşık, “Çok yorgunum. Ruhum bedenim, zerrelerim, gözlerim, aklım, bütün hücrelerim yorgun, bu da geçecek biliyorum ama nerde? Toprağın üstünde mi altında mı? Son biyopside onkolog cezaevinde olması hayati risk arz ediyor” yazmış rapora. Ölmekten değil yavrularımı bırakmaktan korktum. Onların yaşayacağı acı ayağımın altındaki halıyı çekti, yere kapaklandım. “Şimdiye kadar bu dünya çilesinden, korkunç insanların şerrinden korunmanın yolunun ölmek olduğunu düşünüyordum, ne kadar umutsuzsam!!! ama arkamda bırakacağım masum kuzularımı düşününce ürperiyorum. Allah’a sığınıyorum. Beni yavrularımı bağışlasın. Anacığıma evlat acısı yaşatmasın, biliyorum onlara dayanamayacağım ama en korumasız çağlarında (6 yıldır yaşadıkları onca sıkıntıdan sonra) annesiz kalmalarını istemiyorum. Allahım! Efendimiz (sav) ‘Dünya müminlerin cehennemi’ buyuruyor. Cehennem bu kadar mı korkunçmuş diye düşünmeden edemiyorum. İmdat Allahım imdat!!!” demişti.





TAHLİYE EDİLEN DİĞER MAHPUSLAR

Gülden Aşık ile birlikte sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle cezası kaldırılan diğer isimler arasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hizbullah hükümlüleri Şehmus Alpsoy, Hamit Çöklü ile Ali Dinç, Uğur Eper, Ayhan Kaba, Hulki Nas, Abdulkadir Ekingen, Kenan Karataş ve Ziya Yılmaz yer alıyor.





GÖRME ENGELLİ KHK’LI POLİSİN CEZASI DA ÜÇ SENE ÖNCE KALDIRILMIŞTI

Daha önce de yüzde 98 engelli raporu bulunan KHK’lı polis Bilal Konakçı’nın 6 Ekim 2022’de, 28 Şubat davasından tutuklanan emekli askerler Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çetin Doğan ve Çevik Bir’in cezaları 16 Mayıs 2024’te kaldırmıştı.