Erdoğan: CHP kurultay davasının hiçbir yerinde yokuz

Son dönemde CHP’den AK Parti’ye yönelen belediye başkanı ve meclis üyesi katılımlarının hızlandığına söylerken, CHP’ye geçenlerin partide rüşvet, yolsuzluk ve irtikap gibi sorunlarla karşılaştığını ve bu nedenle “yanlış adrese geldiklerini” söyledi.









SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ

Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı.Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’dan dönerken uçakta soruları yanıtladı. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kurultay davası, partisine yönelik katılımlar ve süreç hakkında açıklamalarda bulundu.CHP’nin kurultayıyla ilgili görülen davanın 24 Ekim’e ertelenmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, “Biz bu davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz. Şikayet edenler de yargılananlar da CHP’nin koridorlarında dolaşıyorlar” ifadelerini kullandı.Davanın yargının uhdesinde olduğunu ve verilecek karara saygı duyacaklarını belirten Erdoğan, CHP’nin kendi iç sorunlarını bastırmak için AKP’ye saldırdığını iddia etti.CHP’den kendilerine katılan belediye başkanları ve meclis üyeleri için “hayırlı olsun” dediğini belirten Erdoğan, “Bizim kapımız açık. Katılmak isteyenlere ‘niye geliyorsunuz’ mu diyeceğiz?” şeklinde konuştu.Erdoğan siyasi hayatı boyunca yolsuzluk suçlamasıyla da karşı karşıya kalmadığını iddia ederek “Belediye başkanlığı yapmış bir Cumhurbaşkanıyım. Başbakanlık yapmış bir Cumhurbaşkanıyım. 2014’ten bu yana Cumhurbaşkanlığını sürdüren bir kişiyim. Kısacası siyasetçiyim. Siyasi hayatım boyunca böyle şeylerle hamdolsun hiçbir zaman karşı karşıya kalmadım” ifadelerini kullandı.Erdoğan, ‘terörle mücadele süreci’nin kararlılıkla devam ettiğini ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bu sürecin güvenlik kadar demokratik meşruiyet temelinde de yürütüldüğünün kanıtı olduğunu belirtti. “Toplu vuran yürekleri topun sindiremeyeceğini” vurgulayan Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecinin sadece bugünü değil, geleceği de güvence altına alacak şekilde yürütüldüğünü ifade etti.Suriye’deki gelişmelere de değinen Erdoğan, ülkenin her köşesinde kalıcı barışın hakim olmasının Türkiye’nin en büyük arzusu olduğunu söyledi. Suriye yönetimi ile temas halinde olduklarını ve SDG ile Şam yönetimi arasındaki entegrasyon arayışlarının toprak bütünlüğü açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.İsrail’in güneyden Suriye’yi sıkıştırma çabalarına rağmen, Suriye’de herkesi kucaklayan bir yönetimin iş başında olmasının dengeleri değiştirdiğini vurguladı. “Barış ile hep beraber kazanmak varken çatışmayla kaybetmek niye?” sorusunu soran Erdoğan, provokasyonlara kapılmadan, Müslüman kanından beslenenlerin oyunlarına gelmeden ilerlemenin şart olduğunu söyledi.Erdoğan, Alevi vatandaşlarla etle tırnak gibi olduklarını ve onları asla farklı bir yere koyamayacaklarını da söyledi. Anayasa’nın tüm vatandaşların din, mezhep, etnik köken veya kimlik farkı gözetmeksizin eşit olduğunu güvence altına aldığını hatırlattı. Bu tür söylemlerin, yıllarca Alevi vatandaşları oy deposu olarak görenlerin çarpık bakış açılarının dışa vurumu olduğunu belirten Erdoğan, hukukun gereğini yapacağına ve bu provokasyonların hesabının sorulacağına inandığını söyledi.