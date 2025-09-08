Erdoğan CHP sözkonusu olunca mahkeme kararlarının önemini hatırladı!

Kabine toplantısının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasıyla başlayan sürece ilişkin konuşan Erdoğan, “Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı, tanımamak ayrı şeydir. Yanlış bulduğunuz kararlarla ilgili başvuru yolları açıktır. Ama mahkeme kararlarını tanımıyorum demek hukuk devletine kafa tutmaktır. Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında oluşan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine eyvallah demeyeceğiz” dedi.



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.



Erdoğan toplantı sonrası açıklama yapıyor.



“CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasıyla başlayan sürece ilişkin konuşan Erdoğan, şunları ifade etti:



“Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı, tanımamak ayrı şeydir. Yanlış bulduğunuz kararlarla ilgili başvuru yolları açıktır. Ama mahkeme kararlarını tanımıyorum demek hukuk devletine kafa tutmaktır. Böyle bir sorumsuzluğa göz yumulması düşünülemez. Hele hele sokaklarımızın karıştırılmasına, İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsade etmeyiz. Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında oluşan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine eyvallah demeyeceğiz. Anayasa ve yasalarımız çerçevesinde adli ve idari süreçlerin sorunsuz işletilmesi için sorumluluklarımızı harfiyen yerine getireceğiz.”