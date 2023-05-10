Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan CHP'nin henüz yapmadığı mitinge katılım sayısını açıkladı! /10 Mayıs 2023 08:34

Erdoğan CHP'nin henüz yapmadığı mitinge katılım sayısını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Aydın mitinginde, mitinge katılım oranını açıkladı. Erdoğan, AKP’nin Aydın mitingine 55 bin kişinin katıldığını, CHP’nin yarın düzenlenecek Aydın mitingine ise 27 bin kişinin katıldığını söyledi. Oysa CHP'nin Aydın mitingi 10 Mayıs'ta düzenlenecek.

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CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin Aydın’da yarın düzenleyeceği mitingine katılımın 27 bin olduğunu söylemesine tepki gösterdi. Saatçı, “Bugün halka bir yalan daha söyledi; Aydın Şehir Hastanesi’nin açıldığını ve halktan memnun olup olmadığını sordu. Aydın Şehir Hastanesi açılmadı ki halkımız memnun olsun. Maalesef yalanlar yine devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin mitinginde 27 bin kişi olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin mitingi 10 Mayıs Çarşamba günü yani yarın. Olmayan bir mitingden yine rakamlar vermeye başladı. Bu kadar da yalan olmaz ki” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Aydın mitinginde, mitinge katılım oranını açıkladı. Erdoğan, AKP’nin Aydın mitingine 55 bin kişinin katıldığını, CHP’nin yarın düzenlenecek Aydın mitingine ise 27 bin kişinin katıldığını söyledi. Erdoğan’ın açıklamalarını ANKA Haber Ajansı’na değerlendiren CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı şunları söyledi:

“AYDIN HALKINA YİNE ÇİLE ÇEKTİRDİ, YİNE YALANLAR SÖYLEDİ”

“Bugün AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın’daydı. Aydın halkına yine çile çektirdi. Yine yalanlar söyledi. Daha önce yaptığı mitinglerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ni kendi döneminde açtığını söylemişti ama Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 1992 yılında açıldı.

“OLMAYAN BİR MİTİNGDEN YİNE RAKAMLAR VERMEYE BAŞLADI. BU KADAR DA YALAN OLMAZ Kİ”

Yine yalanlarına devam ediyor. Bugün halka bir yalan daha söyledi; Aydın Şehir Hastanesi’nin açıldığını ve halktan memnun olup olmadığını sordu. Aydın Şehir Hastanesi açılmadı ki halkımız memnun olsun. Maalesef yalanlar yine devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin mitinginde 27 bin kişi olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin mitingi 10 Mayıs Çarşamba günü yani yarın. Olmayan bir mitingden yine rakamlar vermeye başladı. Bu kadar da yalan olmaz ki. Yalan yalan yalan olmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin mitingi yarın Çarşamba günü Atatürk Kent Meydanı’nda 13.30’da genel başkanımız halkımızla buluşacaktır. Tüm Aydın halkını bu mitinge davet ediyorum.”
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