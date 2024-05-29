Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan CHP'yi ziyaret için tarih verdi /29 Mayıs 2024 15:43

Erdoğan CHP'yi ziyaret için tarih verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye yapacağı iade-i ziyaretin 9 Haziran'dan sonra olacağını söyledi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye 9 Haziran'dan sonra iade_i ziyaret yapacağını açıkladı.

BirGün'de yer alan habere göre Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yaptığı ziyaretin ardından dile getirdiği iade-i ziyaret hakkında "9 Haziran'dan sonra olacak" dedi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na ilişkin bir soruya da "Görüşmeme için hiçbir neden, sebep yoktur" yanıtını verdi.
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