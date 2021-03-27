Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı ile çak yaparken, Çinli bakanın sözcüsü bakın ne paylaştı

Paylaşımda, Erdoğan’ın ‘20 bin Cihatçı Uygur’u Esad rejimine karşı kullandığını’ iddia eden emekli bir Amerikalı albayın videosu yer aldı.





Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Erdoğan’la görüşmüştü. Bu görüşmenin olduğu gün Çin Dışişleri Sözcüsü, Erdoğan’ın ‘20 bin Cihatçı Uygur’u Esad rejimine karşı kullandığını’ iddia eden emekli bir Amerikalı albayın videosunu, “Uygurlar hakkındaki gerçekleri dinleyin” notuyla paylaştı.





İşte o Twitt;









