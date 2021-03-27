Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı ile çak yaparken, Çinli bakanın sözcüsü bakın ne paylaştı /27 Mart 2021 10:44

Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı ile çak yaparken, Çinli bakanın sözcüsü bakın ne paylaştı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğü gün, Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying ilginç bir video paylaştı.

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Paylaşımda, Erdoğan’ın ‘20 bin Cihatçı Uygur’u Esad rejimine karşı kullandığını’ iddia eden emekli bir Amerikalı albayın videosu yer aldı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Erdoğan’la görüşmüştü. Bu görüşmenin olduğu gün Çin Dışişleri Sözcüsü, Erdoğan’ın ‘20 bin Cihatçı Uygur’u Esad rejimine karşı kullandığını’ iddia eden emekli bir Amerikalı albayın videosunu, “Uygurlar hakkındaki gerçekleri dinleyin” notuyla paylaştı.

İşte o Twitt;


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