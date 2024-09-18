Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan çok kızacak: Anadolu Ajansı ekonomik krizi haber yaptı /18 Eylül 2024 14:52

Erdoğan çok kızacak: Anadolu Ajansı ekonomik krizi haber yaptı

İktidarın yandaş medyası haline gelen Anadolu Ajansı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve ekonomi kurmaylarını rahatsız edecek bir habere imza attı.

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AKP iktidarının ekonomi politikaları dar gelirliyi yıkıp geçti. Daha önceden askıda yemek, askıda ekmek, askıda fatura gibi uygulamalara şahit olan Türkiye'de, şimdi de askıda kalem-defter uygulaması başladı. Okul döneminin başladığı şu günlerde çocuğuna bir kalem-defter dahi alamayan çok sayıda ebeveyn olduğu belirtiliyor. 

Yalova'da da kırtasiyeci Dilek Yaşar ise, askıda defter kalem uygulaması başlatıp yaşanan yoksulluğu adeta belgeledi.

AA EKONOMİK KRİZİ HABER YAPTI: "ÇOK FAZLA İHTİYAÇ SAHİBİ VAR"
HalkTV.com'un sitesinde yer verdiği Anadolu Ajansı haberine göre; Yaşar, çok fazla ihtiyaç sahibi olduğunu belirtti. Yaşar şöyle konuştu:

"Normalde askıda ekmek gibi bir şey var. Biz de bunu kırtasiyeye çevirmek istedik. Bu şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istiyoruz.Çok fazla ihtiyaç sahibi olan var. Hayat paylaştıkça güzel. Daha çok insanımıza, çocuğumuza ulaşmak, daha çok aileye destek olmak amaçlarımızdan bir tanesi. İnşallah daha ileri boyutlara gider, daha da büyür kampanyamız. Şimdilik burada uyguluyoruz. İnşallah başka kırtasiyeler de örnek alır."

Ekonomik sıkıntılar olduğunu itiraf etmek zorunda kalan AKP iktidarı, neredeyse her fırsatta ekonomiyi düzeltme vaadinde bulunup vatandaştan biraz daha sabır istiyor.   

AKP iktidarının ekonomik problemlerle uğraştığı böylesi bir dönemde, yandaş medya haline dönen Anadolu Ajansı'nın imza attığı haber iktidarı rahatsız edecek türden. 
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