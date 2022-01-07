Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, çölleşen Türkiye'nin 109 hektar alanını daha orman vasfından çıkardı /07 Ocak 2022 16:27

Erdoğan, çölleşen Türkiye'nin 109 hektar alanını daha orman vasfından çıkardı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre 4 şehirde toplam 109 hektar alan orman sınırından çıkarıldı. Gerekçe ise 'vasfını' yitirmesi.

SHABER3.COM

Türkiye’de vasfını yitirdiği gerekçesiyle çok sayıda orman alanı yok edilerek inşaat bölgesi haline geldi. Son iki günde Resmi Gazete’de yayımlanan iki karar benzer endişeleri beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, Kastamonu ve Manisa’da 714 dönüm, Mersin ve Ankara’da da 376 dönüm alan orman sınırından çıkarıldı. B 1 milyon 90 bin metrekare yani yaklaşık 150 futbol sahasına tekabül ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı alanların orman sınırı dışına alınmasına ve orman sınırlarında değişiklik yapılmasına dair kararlar yayımlandı. Dünkü Resmi Gazetede, Kastamonu ve Manisa illerinde bulunan 714 dönüm ormanın Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla orman sınırları dışına çıkartıldığı duyurulmuştu. Bugünkü Resmi Gazete’de de toplam 376 bin 437 metrekare ormanın, orman sınırları dışına çıkartıldığı ilan edildi.

‘VASFINI YİTİRDİ’ İDDİASI
 
Kararda, dünkü Cumhurbaşkanı Kararı’nda olduğu gibi, “Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan alanlar” ifadesi dikkat çekti. 6 Ocak tarihli 5085 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın ekinde şu ifadelere yer verildi:

“Mersin ve Ankara’da bulunan, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerden veya üzerinde 28 Nisan 2018 tarihinden önce yerleşim yeri bulunan yerlerden olan, ekli krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE TAHSİS EDİLDİ

Orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan; Çevre, Şehircilik ve İKlim Değişikliği bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılır.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan, çölleşen Türkiye'nin 109 hektar alanını... Sonraki Haber >>

13 yaşındaki çocuk enflasyona isyan etti

13 yaşındaki çocuk enflasyona isyan etti

Bu otomobil tek tuşla renk değiştiriyor

Bu otomobil tek tuşla renk değiştiriyor

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cübbeli Ahmet'ten yok artık dedirten 'yorum'

Cübbeli Ahmet'ten yok artık dedirten 'yorum'

Erdoğan korktuğundan böyle konuşuyor

Erdoğan korktuğundan böyle konuşuyor

Saadet'ten Don't Look Up göndermeli video: Kuyruğa bakma

Saadet'ten Don't Look Up göndermeli video: Kuyruğa bakma

4 yaşındayken kaçırıldı, çizdiği harita ile 33 yıl sonra annesine kavuştu

4 yaşındayken kaçırıldı, çizdiği harita ile 33 yıl sonra annesine kavuştu

Eski AKP'li Trabzonlu seçmenden şok sözler

Eski AKP'li Trabzonlu seçmenden şok sözler

İntiharın eşiğine gelen bir KHK’lının hikayesi

İntiharın eşiğine gelen bir KHK’lının hikayesi

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:01:03