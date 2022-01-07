Erdoğan, çölleşen Türkiye'nin 109 hektar alanını daha orman vasfından çıkardı

Türkiye’de vasfını yitirdiği gerekçesiyle çok sayıda orman alanı yok edilerek inşaat bölgesi haline geldi. Son iki günde Resmi Gazete’de yayımlanan iki karar benzer endişeleri beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, Kastamonu ve Manisa’da 714 dönüm, Mersin ve Ankara’da da 376 dönüm alan orman sınırından çıkarıldı. B 1 milyon 90 bin metrekare yani yaklaşık 150 futbol sahasına tekabül ediyor.







AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı alanların orman sınırı dışına alınmasına ve orman sınırlarında değişiklik yapılmasına dair kararlar yayımlandı. Dünkü Resmi Gazetede, Kastamonu ve Manisa illerinde bulunan 714 dönüm ormanın Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla orman sınırları dışına çıkartıldığı duyurulmuştu. Bugünkü Resmi Gazete’de de toplam 376 bin 437 metrekare ormanın, orman sınırları dışına çıkartıldığı ilan edildi.





‘VASFINI YİTİRDİ’ İDDİASI





Kararda, dünkü Cumhurbaşkanı Kararı’nda olduğu gibi, “Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan alanlar” ifadesi dikkat çekti. 6 Ocak tarihli 5085 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın ekinde şu ifadelere yer verildi:





“Mersin ve Ankara’da bulunan, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerden veya üzerinde 28 Nisan 2018 tarihinden önce yerleşim yeri bulunan yerlerden olan, ekli krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir.





ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE TAHSİS EDİLDİ





Orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan; Çevre, Şehircilik ve İKlim Değişikliği bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılır.



