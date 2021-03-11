Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Covid-19'a bağlı vakalarda 9, ölümlerde 18'inci olmayı başarı saydı /11 Mart 2021 19:10

Erdoğan Covid-19'a bağlı vakalarda 9, ölümlerde 18'inci olmayı başarı saydı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Covid-19'la geçen bir yılı değerlendirirken "Sağlık alanında destan yazdık" dedi. Oysa Erdoğan'ın bu açıklamasına karşın Türkiye Solunum Derneği'nin (TESUD) araştırmasına göre Türkiye, 192 ülke arasında en çok vaka görülen 9'uncu; en çok ölüm görülen 18'inci ülke durumunda.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsle mücadelede geride kalan 1 yılı değerlendirdi. Erdoğan "Destan yazdık" derken, Koca Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesinde başarıya yakın olduğunu ileri sürerek maskesiz günlerin yaklaştığını iddia etti. Oysa bugün açıklama yapan Türkiye Solunum Derneği'nin (TÜSAD) araştırmasına göre Türkiye vaka sayısında 192 ülke arasında 9; ölümde ise 18'inci sırada yer alıyor. 
 
Türkiye'de koronavirüsün vakasının görüldüğünün resmi olarak açıklanmasının üzerinden 1 yıl geçti. Geride kalan 1 yılı sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Tayyip Erdoğan "Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık" ifadelerini kullandı. 

Bakan Koca ise gelişmeleri Youtube kanalından değerlendirdi. "Covid-19 sebebiyle aramızdan ayrılan insan sayısı 30 bine yaklaştı. Toplam vaka sayımız ise 3 milyona yaklaştı" ifadesini kullanan Koca "2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek" diyerek 'maskesiz günler' mesajı verdi. 

Türkiye'nin başarılı bir mücadele verdiğini ileri süren Sağlık Bakanı "Maskeleri tanımadığımız, yakın durmanın yakınlık ifadesi olduğu günlere geri dönmeyi tam vaat edemem ama oraya doğru yürüdüğümüzü görüyoruz. Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak" ifadelerini kullandı. 

Erdoğan'ın "Destan yazdık" sözleri ve Bakan Koca'nın çizdiği pembe tablo ise gerçek rakamlarla örtüşmüyor. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre Türkiye, 192 ülke arasında en çok vaka görülen 9’uncu ülke. Hastalığa bağlı ölümlerde ise 18’inci sırada yer alıyor.

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu tarafından yapılan açıklamada, gelinen nokta şöyle özetlendi:

“İlk vakadan günümüze geçen bir yıllık süreçte hem dünyada hem de ülkemizde vaka sayısı hızlı bir seyirle arttı ve artmaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünyada 117 milyon 717 bin 343 kişi COVID-19 ile enfekte oldu ve toplam 2.6 milyon kişi yine hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Türkiye 2 milyon 807 bin 387 toplam olgu sayısıyla dünyada 192 ülke arasında en çok vaka görülen 9’uncu sırada. Ülkemiz, hastalığa bağlı ölümlerde ise 18’inci sırada yer alıyor.”

"DAHA BİR SÜRE BUNU YAŞAYACAĞIZ"

Bakan Koca'nın maskesiz günlerin yakın olduğu yönündeki açıklamalarına karşın TÜSAD, “Görünen o ki; salgının sonlamasına ve kontrolüne daha çok uzağız. Bir süre daha COVID-19 ile yaşamaya devam edeceğiz” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. 


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