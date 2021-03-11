Erdoğan Covid-19'a bağlı vakalarda 9, ölümlerde 18'inci olmayı başarı saydı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsle mücadelede geride kalan 1 yılı değerlendirdi. Erdoğan "Destan yazdık" derken, Koca Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesinde başarıya yakın olduğunu ileri sürerek maskesiz günlerin yaklaştığını iddia etti. Oysa bugün açıklama yapan Türkiye Solunum Derneği'nin (TÜSAD) araştırmasına göre Türkiye vaka sayısında 192 ülke arasında 9; ölümde ise 18'inci sırada yer alıyor.

Türkiye'de koronavirüsün vakasının görüldüğünün resmi olarak açıklanmasının üzerinden 1 yıl geçti. Geride kalan 1 yılı sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Tayyip Erdoğan "Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık" ifadelerini kullandı.





Bakan Koca ise gelişmeleri Youtube kanalından değerlendirdi. "Covid-19 sebebiyle aramızdan ayrılan insan sayısı 30 bine yaklaştı. Toplam vaka sayımız ise 3 milyona yaklaştı" ifadesini kullanan Koca "2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek" diyerek 'maskesiz günler' mesajı verdi.





Türkiye'nin başarılı bir mücadele verdiğini ileri süren Sağlık Bakanı "Maskeleri tanımadığımız, yakın durmanın yakınlık ifadesi olduğu günlere geri dönmeyi tam vaat edemem ama oraya doğru yürüdüğümüzü görüyoruz. Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak" ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın "Destan yazdık" sözleri ve Bakan Koca'nın çizdiği pembe tablo ise gerçek rakamlarla örtüşmüyor. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre Türkiye, 192 ülke arasında en çok vaka görülen 9’uncu ülke. Hastalığa bağlı ölümlerde ise 18’inci sırada yer alıyor.