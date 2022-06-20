Erdoğan çözüm süreci dosyasını raftan indirdi

Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ'daki bugünkü yazısında "saray siyasetinin sözcüsü" olarak nitelediği Abdülkadir Selvi'nin "Öcalan yaklaşık 2 yıldır yakınlarıyla görüştürülmüyor. Kulislerden edindiğim izlenime göre Öcalan'ın yakında bir yakınıyla görüşmesine izin verilecek." bilgisini değerlendirdi. AK Parti kanadının yeni çözüm sürecine hazırlandığını yazan Orhan Uğuroğlu, "Bitik Erdoğan hükümeti, çökük Cumhur İttifakı yine, yeniden terörist başı hain Öcalan'dan medet umuyorlar." yazdı.





GÖZLER DEVLET BAHÇELİ'DE

"Gelelim Devlet Bahçeli'ye…AKP ve sarayın yeni Öcalan stratejisi karşısında neden suskunsunuz?" diyerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklenen Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, "HDP'nin kapatılması için avaz avaz bağıran, demeçler veren siz değil misiniz Sayın Bahçeli? Öcalan'ın idam edilmesi için yağlı ilmeği miting alanında Erdoğan'a atan siz değil misiniz Sayın Bahçeli? Öcalan'ın Cumhur İttifakı'nın yeni partneri olacağını Selvi'nin köşe yazısında okumadınız mı Sayın Bahçeli? "Sükut ikrardan gelir" Sayın Bahçeli bu konudaki düşüncenizi acilen bu hafta Meclis grup konuşmanızda açıklar mısınız? Erdoğan+Öcalan siyaset stratejisinin ortağı mısınız, karşıtı mısınız?" ifadelerini kullandı.