Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Cumhur ortağı HÜDA PAR ile ters düştü! Erdoğan'dan 'ilk dört madde' çıkışı /18 Eylül 2024 15:50

Erdoğan, Cumhur ortağı HÜDA PAR ile ters düştü! Erdoğan'dan 'ilk dört madde' çıkışı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur. Maksimalist yaklaşımların sürece zarar verdiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, enflasyon için 'biraz daha zaman' istedi. Öte yandan, HÜDA PAR'ın Anayasa'nın 4'üncü maddesine ilişkin konuşan Erdoğan, " "Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur." ifadelerini kullandı. 

"MAKSİMALİST YAKLAŞIMLAR SÜRECE ZARAR VERİYOR"
Erdoğan, Anayasa tartışmalarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

Mevcut Anayasa'nın Türk demokrasisine yakışmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Maksimalist yaklaşımların sürece zarar verdiğini düşünüyoruz. Şiddeti teşvik etmediği hakarete varmadığı sürece katılmasak ya da doğru bulmasak dahi siyasette farklı fikirlere müsamaha ile yaklaşmak zorundayız.

Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı'nın böyle bir derdi yoktur. Biz mümkün olan en geniş mutabakatla yeni Anayasa sürecini yönetmek tarafındayız.

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