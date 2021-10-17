Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan 'cumhurbaşkanı adayı' olursa seçimi kazanır mı?" /17 Ekim 2021 17:05

"Erdoğan 'cumhurbaşkanı adayı' olursa seçimi kazanır mı?"

Metropoll Araştırma Şirketi’nin, “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa kazanabilir mi?” sorusuna yüzde 49.8 kazanamaz cevabı verdi. Erdoğan aday olursa kazanır diyenlerin oranı ise 2020’ye göre yüzde 55.1’den yüzde 44’e geriledi.

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 AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü basın toplantısında AKP’nin ve kendisinin oylarındaki düşüşü gösteren anket sonuçlarını hedef aldı. Erdoğan, anket sonuçlarını, “Bu tür anketlerle manipülasyonlardan ciddi anlamda bıktık.” diyerek eleştirdi.

Erdoğan’ın sonuçlarından memnun olmadığı yeni bir anketi Metropoll Araştırma şirketi açıkladı. Metropoll’ün anketinde katılımcılara “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa kazanabilir mi?” sorusu yöneltildi.

Ankete katılanlardan yüzde 44,1’i “Erdoğan aday olursa seçimi kazanır” derken, yüzde 49,8’i “Erdoğan aday olursa seçimi kazanamaz” şeklinde cevap verdi.

BİR YILDA YÜZDE 11’LİK DÜŞÜŞ
Metropoll’ün Haziran ayında yaptığı ankette ise Erdoğan’ın kazanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 49.8, kazanamaz diyenlerin oranı yüzde 41.8 olarak ölçülmüştü. Aynı şirketin geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaptığı ankette ise Erdoğan’ın kazanacağını söyleyenlerin sayısı yüzde 55.1, kazanamaz diyenlerin oranı 39.1 olarak belirlenmişti. Metropoll’ün araştırmasına göre 1 yıl içerisinde Erdoğan’ın kazanacağına inananların oranında yüzde 11’lik bir düşüş yaşanması dikkat çekti.


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