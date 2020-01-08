Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan da biliyor; Süleymani 15 Temmuz’u akamete uğratan kişidir' /08 Ocak 2020 11:22

'Erdoğan da biliyor; Süleymani 15 Temmuz’u akamete uğratan kişidir'

İran yanlısı İslamcı yazar Nureddin Şirin: 15 Temmuz darbe girişimin akamete uğratılması için kim ne yaptıysa ondan daha fazlasını yapan kişinin adı Kasım Süleymani'dir.

‘Erdoğan da biliyor; Süleymani 15 Temmuz’u akamete uğratan kişidir’

Daha önce adı, kapatılan Selam ve Tevhid örgütü soruşturmasında şüpheli olarak geçen İran yanlısı Kudüs TV Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Şirin, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 15 Temmuz’u engelleyen isimlerden olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu bildiğini öne sürdü.

TV5 televizyonunda Buluşma Noktası programına katılan Şirin programda şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz darbe girişimin akamete uğratılması için kim ne yaptıysa ondan daha fazlasını yapan kişinin adı Kasım Süleymani’dir. Türkiye’de Amerika ve İsrail projeleri gerçekleşmesin diye, çiftçisinden reisi cumhuruna, vatan savunması önce kime düşer, yani İran’ın Kirmanlısına mı düşer, Ankaralısına Konyalısına mı düşer. Ama ne yaptı Kirmanlı Süleyman; ‘benim göğsümü ezip geçmedikçe, Türkiye’de bu amacına ulaşamayacaksın.’

Bunlar İslam dünyasının üç aylığına on yıllığına olan hadiseleri değil. Hak batıl savaşında tarihin dönüm noktalarıdır. 15 Temmuz bu anlamda bir yevmullahdır bizim için, darbe girişimin püskürtülmesi, başarısızlığa uğratılması anlamında.

Diyorum ki, bu ülkenin en vatanseveri apoletlisinden kravatlısına, 80 milyona soru soruyorum; sizin vatanseverliğiniz Kasım Süleymani kadar var mıdır? Yoktur, hayal dahi kuramazsın, böyle bir denklem kuramazsın.

Ne dediğimin, sözlerimin nereye gittiğini bilerek söylüyorum. Bu sözlerimin hangi mahfillerde kayda alındığını bilerek söylüyorum. Kasım Süleymani İran için şunu yaptı bunu yaptı demiyorum. Türkiye için… Bakınız sayın Erdoğan, yaptığı değerlendirmede onun ne anlama geldiğini kendisi anlattı. Çünkü, biliyor tanıyor. Onun üstünde zaten bir kişi var, rehberdir. Böyle bir kişinin öldürülmesi elbette İran’da karşılıksız kalmayacaktır.”
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‘Erdoğan da biliyor; Süleymani 15 Temmuz’u akamete uğratan kişidir’

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