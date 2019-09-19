Erdoğan da bir zamanlar tek adamlıktan, lider sultasından şikâyet ederdi

AKP'den ayrılacak kişilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vesayetinden şikatet ettiği belirtilirken AKP'deki vesayet gerekçesi ise AKP'nin bölünmesine yol açacağı ifade ediliyor.





Gazeteci Hasan Cemal, T24'teki yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'ya karşı AKP'yi kurmak için isyan bayrağı açtığına yönelik dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekelci siyasi anlayışı reddettiği gerekçesiyle Erbakan Hoca'ya isyan ettiğini ifade eden gazeteci Hasan Cemal, "Erdoğan da bir zamanlar tek adamlıktan, lider sultasından şikayet ederdi. Erdoğan, siyasette tekelci zihniyeti reddettiği için isyan bayrağı bayrağı açmıştı Hocası'na karşı..." dedi.





Gazeteci Cemal bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP'nin kuruluş evresinde gerçekleştirdiği söyleşide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erbakan Hoca'nın tutumunu siyasi vesayet olarak değerlendirdiği için Milli Görüş gömleğini çıkardığını söyledi.





Cemal yazısında 2001 yılında AKP'nin kuruluş evresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erbakan Hoca'ya karşı bayrak açmasını "Erbakan’la bu iş gitmez. Çekilmeyi bilmiyorlar. Bu liderlerle, bu lider sultalarıyla Türkiye tıkanır. Çekilmeyi bilmeyenler gidip antik saraylarında otursalar daha çok degˆer kazanacaklar" şeklinde değerlendirdiğini belirtti.





"LİDER SULTASINA KARŞI OLAN ERDOĞAN KENDİ OLİGARŞİSİNİ KURDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş partilerinde siyaset yaparken siyasi vesayetten şikayet ettiğini belirten gazeteci Cemal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şuan itibarıyla kendi oligarşisini ve vesayetini kurduğunu söyledi.





16 yıllık AKP iktidarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi vesayetini kurduğunu vurgulayan gazeteci Cemal, yazısında şu ifadeleri kullandı:





"Erdogˆan’ın bu sözleri Erbakan Hoca’dan koptugˆu, AKP’yi kurmaya hazırlandıgˆı döneme aitti.

O tarihlerde Erbakan Hoca’nın partisinde, daha çok Erdogˆan-Gül ikilisinin öncülügˆünde, kendilerini Müslüman demokrat, muhafazakar demokrat diye niteleyen yenilikçiler yükseliyordu.

Aradan geçti 16 yıl.

2001’de siyasal partilerdeki lider sultalarının Türkiye’de demokrasiyi engellemesinden haklı olarak yakınan Erdogˆan, bugün, 2017’de yalnız kendi partisinin değil, koca bir memleketin tepesinde sulta kurmus¸ bir lider konumunda."

Yazısında AKP'den ayrılan ve yeni parti çalışmaları başlatan kişilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vesayetinden rahatsız oldukları için bayrak açtığını belirten gazeteci Cemal, şöyle devam etti:





"Erdoğan, 18 yıl önce Refah Partisi'nde Erbakan Hoca'ya böyle isyan bayrağı açmıştı.

Lider sultası diye bağırıyordu.

Yeni bir liderlik tarifi istiyordu.

Siyasette tekelci anlayışı reddediyordu.

Hoca'yı despot buluyordu.

2001'den bugüne geçen 18 yıl.

Şimdi AKP'de Erdoğan'a karşı isyan bayrağı açılmış durumda.

Tek adam sultasına karşı isyanlar oynanıyor.

Tek adamlığı reddediliyor.

Demokrasi, hukuk ve özgürlük talep ediliyor Erdoğan'a karşı...."



