Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan da İBB duruşmalarının canlı yayınlanmasına yeşil ışık yaktı! /09 Temmuz 2025 14:24

Erdoğan da İBB duruşmalarının canlı yayınlanmasına yeşil ışık yaktı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün 'İBB duruşmaları TRT'de yayınlasın' önerisinde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye destek verdi. Erdoğan, "Gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, dün CHP'nin "Ekrem İmamoğlu davası TRT’den yayınlansın" talebine yeşil ışık yakan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye destek geldi.

"GAYET GÜZEL BİR TAKDİR..."
AKP Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İBB soruşturmalarına ilişkin, “Duruşmalar TRT’de canlı yayınlansın” önerisine destek vermişti.

Bahçeli, “O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun, kara koyunun maşeri vicdanı huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz” demişti.

MHP lideri şöyle konuşmuştu:

"CHP Genel Başkanı duruşmaların televizyon ekranlarında canlı yayınlanmasını talep etmiştir. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyin takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun, kara koyunun maşeri vicdandan, vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz."
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