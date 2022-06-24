Erdoğan da 'idam' dedi

Muğla Marmaris'te, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan orman yangını devam ediyor. Bölgeye giden Erdoğan, incelemelerin ardından açıklamalarda bulunarak son durumu aktardı.







Erdoğan, Marmaris'te orman yangınını çıkardığını itiraf eden kişi hakkında; "Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor idama mı idama..." ifadelerini kullandı.





ART ARDA 'İDAM' AÇIKLAMALARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada kadın cinayetleri hakkında "Gerekiyorsa idam cezası bile tartışmaya açılmalıdır" demişti.





Bahçeli'nin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise orman yangınlarındaki sabotajlar için "İdamın da kendine ait bir caydırıcılık süreci söz konusu. Evet ağıza hoş gelmiyor. Ama başka bir şey var. Bu kadar sorumsuzluğun da kendi adına güçlü bir cezası olması gerekir" demişti.





"CAYDIRICI OLACAKSA CEZASI İDAM OLMALI"



Erdoğan ise (Yangına ilişkin tutuklanan kişi hakkında) "Caydırıcı bir ceza, ben de diyorum ki, ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam. Olmalı... Sultan Fatih ne diyor, 'Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum.' Bu iş o kadar önemli. Canım canım bütün ormanları yakıyor, ormanlarla beraber hayvanlar da yanıyor. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız" ifadelerini kullandı.