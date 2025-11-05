Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan da İmralı'ya yeşil ışık yaktı /05 Kasım 2025 13:37

Erdoğan da İmralı'ya yeşil ışık yaktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yeni süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı konuşmada ''Komisyon'da yer alan MHP'liler İmralı heyetinde yer alacak'' sözlerinden sonra iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın ''Komisyon İmralı'ya gitmesin'' manşeti atması dikkat çekmişti. 

Erdoğan'dan bugün 'Terörsüz Türkiye' adıyla başlatılan süreçe yönelik olarak Bahçeli'ye teşekkür mesajı geldi. Erdoğan ayrıca komisyonunun İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesine de yeşil ışık yaktı. 

Erdoğan'ın konuyla ilgili konuşmasından satır başları şöyle:

Komisyon kuruluş misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Komisyon çatısı altında sürece dair tüm konuların tartışılmasını, kimsenin dışarıda bırakılmadan, ilgili bütün tarafların dinlenmesini, aykırı da olsa farklı fikirlerin dile getirilmesini değerli buluyoruz.

Komisyonun hazırlayacağı kapsamlı raporu ve belirleyeceği hukuki yol haritasını önemsiyoruz. Bu süreci başarıyla sonuçlandıracağız. Komisyonumuzun ve aziz milletimizin de desteğiyle inşallah bu Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan da İmralı'ya yeşil ışık yaktı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:35:23