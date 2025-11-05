Erdoğan da İmralı'ya yeşil ışık yaktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı konuşmada ''Komisyon'da yer alan MHP'liler İmralı heyetinde yer alacak'' sözlerinden sonra iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın ''Komisyon İmralı'ya gitmesin'' manşeti atması dikkat çekmişti.





Erdoğan'dan bugün 'Terörsüz Türkiye' adıyla başlatılan süreçe yönelik olarak Bahçeli'ye teşekkür mesajı geldi. Erdoğan ayrıca komisyonunun İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesine de yeşil ışık yaktı.





Erdoğan'ın konuyla ilgili konuşmasından satır başları şöyle:





Komisyon kuruluş misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Komisyon çatısı altında sürece dair tüm konuların tartışılmasını, kimsenin dışarıda bırakılmadan, ilgili bütün tarafların dinlenmesini, aykırı da olsa farklı fikirlerin dile getirilmesini değerli buluyoruz.





Komisyonun hazırlayacağı kapsamlı raporu ve belirleyeceği hukuki yol haritasını önemsiyoruz. Bu süreci başarıyla sonuçlandıracağız. Komisyonumuzun ve aziz milletimizin de desteğiyle inşallah bu Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz.