Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan da istiyor ama AKP ve MHP oylarıyla reddedildi /09 Temmuz 2025 10:02

Erdoğan da istiyor ama AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi bayram ilan edileceğini açıkladığı Nevruz'un milli bayram ilan edilmesine ilişkin teklif sundu. Sunulan kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

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Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin’in, Nevruz’un milli bayram ilan edilmesine ilişkin sunduğu kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda İçtüzük 37. madde kapsamında görüşülerek oylamaya sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da daha önce olumlu görüş bildirdiği bir konu olması, sürece dikkat çekici bir siyasi boyut kazandırdı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre konuşmasına Pençe-Kilit Harekâtında şehit olan askerleri anarak başlayan Şahin, “Türkiye, milli birlik ve kardeşlik adına tarihi bir eşikten geçiyor. Bu kardeşliğe sembolik bir katkı sunmak için bu kanun teklifini Meclise sundum” dedi.

"NEVRUZ BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN SEMBOLÜDÜR"
"Nevruz; Türkistan’dan Anadolu’ya, Mezopotamya’dan Rumeli’ye kadar uzanan ortak kültürümüzdür” diyen Şahin, bu ortak değerin resmi bayram olarak kabul edilmesinin toplumu bir arada tutacak sembolik bir adım olacağını dile getirdi. Hem iktidar hem de muhalefet milletvekillerinden bu teklife destek beklediğini ifade eden Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da benzer bir çağrıda bulunduğunu hatırlattı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MÜMKÜN"
Şahin’in konuşmasında öne çıkan bir diğer vurgu ise “terörsüz Türkiye” vizyonu oldu. Türkiye’nin artık terörün değil, barışın konuşulduğu bir döneme girdiğini söyleyen Şahin, “Türkiye bugün, terörsüz bir geleceğin, silahların değil sözlerin konuştuğu bir iklimin kapısını aralıyor” ifadelerini kullandı.

Nevruz’un resmi bayram ilan edilmesi yönündeki kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

ERDOĞAN RESMİ TATİL İLAN EDİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "21 Mart Nevruz Günü Anma Programı"nda yaptığı konuşmada 21 Mart tarihinin 'Nevruz Bayramı' olarak resmi bayram ilan edileceğini duyurmuş ve Cumhur İttifakının çalışmalara başlayacağını ifade etmişti.
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