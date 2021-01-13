Erdoğan da Telegram hesabı açtı

Tayyip Erdoğan, Whatapp’ın tepki toplayan yeni kullanıcı sözleşmesi sonrası, Türkiye’de de popülaritesi artan haberleşme uygulamalarından Telegram ile yerli BİP’te hesap açtı.





Erdoğan Dijital Medya adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iletişim uygulamaları Telegram ve BİP’te hesap açtığı belirtildi. Paylaşımda “Cumhurbaşkanımız Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram’da” denilerek kanalların linki verildi.





Dünya çağında bir milyarı aşan kullanıcıya sahip haberleşme uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde yeni kullanıcı sözleşmesi maddelerini açıkladı. WhatsApp sözleşmesine dair tartışmalar ise sosyal medyada gündem konusu oldu.





Whatsapp yerine kullanılabilecekler listesinin başına yer alan uygulamalardan Telegram’ın popülaritesi her geçen gün artıyor.