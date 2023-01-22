AKP'yi seçim korkusu sardı, Erdoğan yöneticileri fırcaladı: ‘Bu ne korkaklık…’

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Seçimi nasıl kazanacağız” sorusunu yönelten AKP'li isimlere, “Siz ne diyorsunuz ya bu ne güvensizlik, korkaklık” dediğini iddia etti.







Tele1 TV'de konuşan Okuyan, AK Parti’nin Kızılcahamam toplantısında yaşanan bazı gelişmeleri içeriden öğrendiğini dile getirdi.





“BU NE KORKAKLIK…”







AKP içinden bilgini geldiğini belirten Okuyan, şu ifadeleri kullandı.





“Sayın genel başkan konuşuyor güzel de sokağa çıktığımızda farklı tepkiler alıyoruz. Yani biz bu durumda nasıl seçimi kazanabileceğimiz endişelerini paylaşıyor. Bu o grupta 10 kişi içinde biri diyor ki ‘vekiller il başkanları böyle konuşuyor’. O grubu Erdoğan’a çağırıp, ‘siz ne diyorsunuz, bu ne güvensizlik korkaklık’ demiştir.”