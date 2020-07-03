Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Şişli’deki Levent Camii Temel Atma Töreninde konuştu.Erdoğan, Levent’teki camiye “Barbaros Hayrettin Paşa” adını verdiklerini açıkladı





Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





* Müslümanlar dünyanın her köşesinde peygamberimizin “Kim Allah rızası için bir mescit yaptırırsa Allah da buna karşılığında ona bir köşk tahsis eder” anlayışıyla cami inşa ediyorlar.





* İstanbul cami anlamında dünyanın en zengin şehirlerinden biri. Kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hakkı yoktur.





AYASOFYA KONUSU





* Biz nasıl başka ülkelerdeki ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışma hakkı yoktur.





* Hali hazırda ülkemizde sayıları 435’i bulan, kilise, sinagog ve havra ibadete açıktır.





* Balat’taki demir kilise örneğinde olduğu gibi, yeni kiliselere biz destek verdik, devletin cebi hümayunundan bunları yaptık.





* Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmek hakikatlere sırt dönmek demektir.





* Ayasofya’ya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı amacı taşımaktadır.