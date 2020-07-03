Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması /03 Temmuz 2020 20:58

Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili olarak "Kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hakkı yoktur. Ayasofya konusunda ülkemize yöneltilen ithamlar, egemenlik hakkımıza saldırı anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Şişli’deki Levent Camii Temel Atma Töreninde konuştu.Erdoğan, Levent’teki camiye “Barbaros Hayrettin Paşa” adını verdiklerini açıkladı

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Müslümanlar dünyanın her köşesinde peygamberimizin “Kim Allah rızası için bir mescit yaptırırsa Allah da buna karşılığında ona bir köşk tahsis eder” anlayışıyla cami inşa ediyorlar.

* İstanbul cami anlamında dünyanın en zengin şehirlerinden biri. Kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hakkı yoktur.

AYASOFYA KONUSU

* Biz nasıl başka ülkelerdeki ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışma hakkı yoktur.

* Hali hazırda ülkemizde sayıları 435’i bulan, kilise, sinagog ve havra ibadete açıktır.

* Balat’taki demir kilise örneğinde olduğu gibi, yeni kiliselere biz destek verdik, devletin cebi hümayunundan bunları yaptık.

* Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmek hakikatlere sırt dönmek demektir.

* Ayasofya’ya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı amacı taşımaktadır.
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