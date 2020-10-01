Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’dan başkanlık sistemi itirafı /01 Ekim 2020 15:12

Erdoğan’dan başkanlık sistemi itirafı

Yeni yasama yılına bugün başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor.

SHABER3.COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılı açılış töreninde konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık sistemiyle ilgili, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi değişikliğinin ideal seviyeye gelmesi vakit alacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’in yeni yasama yılı açılış törenindeki konuşmasından başlıklar şöyle:

“TBMM’nin yeni yasama yılının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayanlara şükranlarımı sunuyorum.
 
Tarihimize ne kadar iyi bilirsek geleceğimize sahip çıkabiliriz. Ülkemizin terörle mücadelesinde, haklarını koruma konusunda net tavır gösteren Meclisimize şükranlarımı sunuyorum.

Koronavirüs salgının yayılma günlerine denk gelmesi nedeniyle bu yıl dönümünü arzu ettiğimiz gibi kutlayamadık. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl dönümünü inşallah şanına layık kutlamalarla karşılayacağız

Bizim Meclisimiz herhangi bir Meclis değildir. Milli iradenin tecelligâhı olmuş yerdir. Burası ülkemizin istiklal harbini yönetmiş bir Meclis’tir.


 
BAŞKANLIK SİSTEMİ İTİRAFI

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi değişikliğinin ideal seviyeye gelmesi vakit alacaktır.

Yeni dönemde Meclis çalışmalarına katkı verecek her partiden milletvekillerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Gelişmiş denen ülkelerin gerçek bir kriz durumunda kendi vatandaşlarına dahi hayırlarının dokunmadığı görülmüştür.
 
Dünya beşten büyüktür tespiti bu gerçeğin ifadesidir. Biz her şeye rağmen mevcut kurumların yeniden yapılanmasıyla bu ihtiyacın karşılanabileceğini düşünüyoruz. Dünyanın doğusu ve batısıyla, her köşesinin güvenliğe ihtiyacı vardır.

Küresel yönetim kurmamız şarttır. Türkiye olarak insanlığı tehditten kurtaracak çözümleri gündeme getirme ve neticeye ulaştırmaya çalışıyoruz.

Ülke olarak küresel krizlerin en çok yaşandığı coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz. Balkanlar’daki katliamların izleri hâlâ tazedir. Karadeniz’de Kırım’ın işgali ile başlayan kriz alanıdır.
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