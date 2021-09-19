Erdoğan’dan fahiş fiyat açıklaması

Erdoğan, “Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık” dedi.







Erdoğan daha sonra “Tabii ki bay Kemal'e kalırsa ona ne yaparsanız yapın yediremezsiniz. Bir sene içerisinde bu sorunu bitirecekmiş. Zaten abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun” ifadelerini kullandı.





Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etmeden önce açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:





“ABD bazı basın yayın organı temsilcileriyle görüşme gerçekleştireceğim. Bunun yanında Türk Amerikan iş insanlarıyla görüşeceğim. Yoğun bir temas ve toplantı trafiği içerisinde bulunacağız. Ziyaretimizin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık hayırlı olmasını temenni ediyorum.





(Kiralardaki yükselişe ilişkin soru üzerine) Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık.





Bay Kemal "Çiftçi battı" diyor, ben daha bir gün önce şeker pancarıyla ilgili fiyat açıkladım. Açıkladığım fiyat ne yüzde 25 biz şeker pancarına zam yaptık. Çay ve fındıktaki zam enflasyonun çok üzerinde. Benim vatandaşım gayet memnun, ben şehirleri dolaşıyorum. Bunların yalanlarına inanmak mümkün değil.





Biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Ya elinize dilinize dursun ya. Şu anda ulan 650 liraya çıktık. Nereden nereye geldik. Özellikle yurt konusunda bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Bizden önceki dönemlerde böyle yurtlar söz konusu değildi.





Tabii ki bay Kemal'e kalırsa ona ne yaparsanız yapın yediremezsiniz. Çünkü onun dünyası farklı, dikili bir taşı yok, dikili bir ağacı yok. Ama yalan mı? Onda bol. Onunla hareket eden medya grupları da var onlar devamlı karalama kampanyası yürütüyorlar. Kervan yürüyor. Bir sene içerisinde bu sorunu bitirecekmiş. Zaten abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun. Sizin döneminiz de öğrencilerin yaptığı protestoları unutmadık.





Şu anda atacağımız adım şu; zincir marketler olmak üzere tüm denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle zincir marketlerdeki fiyat farklılarını vesaire süratle kaldıracağız. Bunu inşallah Amerika dönüşü kendimde takip edeceğim.





(Seçim barajına ilişkin soru üzerine) Dilerim 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim. Türkiye'nin arzuladığı bir sistemi yakalamış olalım. Meclis açıldığı anda bu yaptığımız çalışmayı belli bir noktaya getirip hiç uzatmadan bir aşamaya getireceğiz.





İnsani yardım konusunda (Afganistan) tereddüt olmaz. Gerek devlet olarak, gerek STK'larımızla bu tür yardımlarımızı göndereceğiz.





(Karabağ'da güvenlik koridoruna ilişkin) Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız. Nitekim Gürcistan Başbakanı da görüşme arzusunu bana iletti. Burada onların olumlu başvuru göstermesi gerek. Bu konuda Gürcistan Başbakanı'nın diyalog talebini bana iletmesi eğer bu konuda gerçekten samimiyse ben de samimiyet gösterir diplomatik adımlar atarız. Olumsuzluk değil olumlu yaklaşımlar hakim olur. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur.





(Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in göçmen açıklaması) Türkiye'de bugün 4,5 milyon göçmen var. Türkiye dünyada göçmen yükünü en çok sırtlayan ülke. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ABD'de görüşeceğiz. Kendisinin yaptığı bazı arzu edilmeyen açıklamalarda bulundu. Türkiye kimsenin kapı kolu değil. Atılması gereken adımları karşımızdakilerden dürüst bir şekilde görmemiz lazım.”