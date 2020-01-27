Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’dan Hafter’e sert tepki! /27 Ocak 2020 21:10

Erdoğan’dan Hafter’e sert tepki!

Libya'da yaşanan gerginlikle ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Süreç namlunun ucunda. Hafter'in ateşkes derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gambiya'da ülkenin Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın açıklaması düzenledi.

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın açıklaması düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hafter'le ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: 

"Gerek Berlin süreci gerekse Moskova işinde de Hafter varılan veya hazırlanan metne imza atmamıştır. Aarrac imzasını atmıştır ama Hafter atmamıştır.  Uluslararası toplantılarrn taraflar böyle metinlere imza koymuyorsa burada bir mutabakat sağlanmış denilemez. Berlin süreci geniş katılımlı olmasına rağmen Hafter oteldeki odasından takip etmiştir. Tabi bu 55 maddelik metin BM'ye de gidecek. bir nokta çok önemli Hafter bütün süreçte sürekli kaçmıştır ve en son bu süreçten sonra kendi sözcüsünün şu açıklaması çok manidardır: "Libya'daki süreç namlunun ucundadır." Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok barış diye bir derdi yok. 

Hafter'in yanındakiler ise başta kendisi olmak üzere lejyonerdir. Arkasındaki Abu Dabi yönetimidir. Ve şu anda da tabi Hafter bu lejyonerlerin ile beraber Sudan'dan 5 bin asker aracı olarak buraya gelmiştir. Temennimiz odur ki Libya biran önce barışa kavuşur." 
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