Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’dan İngiliz Başbakan Johnson'a mektup /10 Nisan 2020 20:46

Erdoğan’dan İngiliz Başbakan Johnson'a mektup

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a geçmiş olsun mektubu gönderdiği açıklandı.

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İngiliz Başbakan Johnson bir süre önce Covid-19 nedeniyle önce hastaneye kaldırılmış ardından da yoğun bakıma alınmıştı.Hastalığının iyileşme sürecinde olduğu belirtilen Johnson’ın daha sonra yoğun bakımdan çıkarılarak tedavisine devam edildiği belirtilmişti.

Erdoğan’ın bugün Johnson’a bir mektup göndererek geçmiş olsun mesajı ilettiği öğrenildi.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Sayın Başbakan, Değerli Dostum,

Öncelikle, tedavi sürecinizin bir an evvel sonuçlanarak sağlığınıza kavuşmanız için en samimi dileklerimi yinelemek istiyorum.

Ülkemiz için önemli bir stratejik ortak, güçlü bir müttefik ve değerli bir dost olan Birleşik Krallık'ın, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından maalesef en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olduğunu biliyorum. Bu zorlu dönemde, başta hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları olmak üzere tüm Birleşik Krallık halkına, ülkem ve Milletim adına taziyelerimi iletiyorum.

Birleşik Krallık makamlarının Kovid-19 salgını karşısında aldığı önlemleri dikkatle takip ediyoruz. Bu çerçevede, başta Hükümetiniz üyeleri ile Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanları olmak üzere, bu sınayıcı dönemde çaba gösteren herkese üstün başlarılar diliyor; dost Birleşik Krallık halkının bu trajediden asgarî seviyede kayıpla çıkmasını temenni ediyorum.

Hemen hemen her alanda mükemmel düzeyde seyreden ilişkilere sahip olduğumuz ve Türkiye için vazgeçilmez ortaklardan biri olan Birleşik Krallık, ülkemizle dayanışmasını çeşitli vesilelerle birçok kez göstermiştir. Son olarak, Dışişleri ve Birinci Bakanınız Sayın Dominic Raab'ın 3 Mart 2020 tarihinde, Savunma Bakanınız Sayın Ben Wallace ile Türkiye Ticaret Elçiniz Lord Robin Janvrin'in ise 12-13 Mart 2020 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdikleri resmî ziyaretler, bunun en güncel tezahürleri olmuştur.

Biz de, zor günler geçirmekte olan dost ve müttefikimiz Birleşik Krallık'la dayanışmamızı göstermek için bugün Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz.

Bu salgın hastalıkla mücadelenizde Zat-ı Âlinize bir kez daha acil şifalar diliyorum. Küresel olarak yaşamakta olduğumuz bu zorlu dönemi geride bıraktıktan sonra, göreve geldiğiniz günden bu yana sürdürmekte olduğumuz samimi ve yoğun iletişimi taçlandırmak ve ikili işbirliğimizi “Brexit” sonrası dönemde daha da ileri taşıyacak adımları kararlaştırmak amacıyla, Ata toprağınız olan ülkemizde sizi ağırlamak istediğimizi vurgulamak istiyorum.”
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