Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na “Rusya” yanıtı /12 Mayıs 2023 17:20

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na “Rusya” yanıtı

Erdoğan, seçimlere günler kala sosyal medyada paylaşılan 'deep fake' içeriklerden Rusya'yı sorumlu tutan Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Sultançiftliği Merkez Camii önünde yaptığı mitingte, “Pazar günkü seçimlerden önce internet ortamında paylaşılan ‘deep fake’ içeriklerde Rusya’nın sorumluluğu olduğuna dair somut kanıtlarım var. Eğer somut kanıtlarımız olmasaydı, tweet atmazdım” diyen Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi:

“Bay bay Kemal, Rusya’ya da sataşmaya başladı. Türkiye’deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan utan.”

“SEÇİME ÜÇ GÜN KALA…”

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

– Maalesef CHP’de 10 Mayıs 2010’dan, 10 Mayıs 2023’e hiçbir şeyin değişmediği anlaşılıyor. Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz. Ülkemizde daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmiştir. Anlaşılan o ki şimdi de aynı yöntemle devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar.

– Buradan açık söylüyorum Meral Hanım’ı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de Muharrem İnce’yi seçime üç gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Kandil’i bay bay Kemal’in amigosu haline getiren de aynı güçtür.

– Batı medyasını masanın basın bültenine dönüştüren de ülkemizin milli çıkarlarını sosyal medya mecralarının mezesi haline dönüştüren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bu kişi sadece kendisine teslim edilen her kurumu batıran, her partiyi yenilgiden yenilgiye koşturan bir maşadır.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na “Rusya” yanıtı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:52:44