Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na “Rusya” yanıtı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Sultançiftliği Merkez Camii önünde yaptığı mitingte, “Pazar günkü seçimlerden önce internet ortamında paylaşılan ‘deep fake’ içeriklerde Rusya’nın sorumluluğu olduğuna dair somut kanıtlarım var. Eğer somut kanıtlarımız olmasaydı, tweet atmazdım” diyen Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi:



“Bay bay Kemal, Rusya’ya da sataşmaya başladı. Türkiye’deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan utan.”



“SEÇİME ÜÇ GÜN KALA…”



Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:



– Maalesef CHP’de 10 Mayıs 2010’dan, 10 Mayıs 2023’e hiçbir şeyin değişmediği anlaşılıyor. Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz. Ülkemizde daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmiştir. Anlaşılan o ki şimdi de aynı yöntemle devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar.



– Buradan açık söylüyorum Meral Hanım’ı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de Muharrem İnce’yi seçime üç gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Kandil’i bay bay Kemal’in amigosu haline getiren de aynı güçtür.



– Batı medyasını masanın basın bültenine dönüştüren de ülkemizin milli çıkarlarını sosyal medya mecralarının mezesi haline dönüştüren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bu kişi sadece kendisine teslim edilen her kurumu batıran, her partiyi yenilgiden yenilgiye koşturan bir maşadır.