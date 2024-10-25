Erdoğan’dan Metin Feyzioğlu’na yeni görev

Erdoğan’ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.





Buna göre, Türkiye’nin Slovenya Büyükelçiliği’ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliği’ne Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı.





Türkiye’nin Zambiya Büyükelçiliği’ne Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliği’ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu getirildi.





Türkiye’nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi de Metin Feyzioğlu oldu. Öte yandan, bazı bakanlıklara da başmüfettiş ve müfettiş atamaları yapıldı.