Erdoğan’dan Özgür Özel’e 1 milyon liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP lideri Özel’e tazminat davası açtıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.



Aydın, şunları kaydetti:”CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa’da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.”



Özel’de dün Erdoğan’a ilişkin sözleri gerekçe gösterilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.



Özel, “Aziz İhsan Aktaş” soruşturması üzerinden Çerçioğlu’nun tehdit edildiğini savunurken, Erdoğan’a da “Lan sen Aydın’dan tekme tokat kovuldun 31 Mart’ta! Aydın’ı almak, ‘Ya Aziz İhsan Aktaş üzerinden içeri tıkıl ya partime katıl’ demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim? Böyle mi alacaksın Aydın’ı, yine alacağım Aydın’ı! Bu mu mertlik! Yazıklar olsun!” diye seslenmişti.